Multa a Aeroméxico de 88 mdp por colusión: Cofece

Una aeronave de Aeromexico Una aeronave de Aeromexico (Cuartoscuro)

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presidida por Javier Laynez Potisek, confirmó la validez de las facultades de investigación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que encabeza Andrea Marvan. Con esta decisión, se pone fin a un litigio de más de cinco años iniciado por Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa, tras impugnar una multa de 88 millones de pesos impuesta en 2019 por coludirse en la manipulación de precios de boletos aéreos, afectando a más de tres millones de pasajeros.

La SCJN validó la sanción de la Cofece, la cual se sustentó en evidencia obtenida a través de visitas de verificación sorpresa, herramienta clave de investigación utilizada por la comisión. Durante estas visitas, se hallaron correos electrónicos entre directivos de aerolíneas en los que, utilizando apodos, códigos y direcciones falsas, conspiraban para fijar precios de boletos.

Aeroméxico argumentó ante la SCJN que dichos correos constituían comunicaciones privadas y, por tanto, no debían ser utilizados como prueba. No obstante, la Corte determinó que este tipo de información no está protegida por el derecho a la privacidad cuando se trata de actividades comerciales y, en consecuencia, puede ser usada para sancionar prácticas monopólicas.

Este fallo sienta un precedente para evitar la impunidad en acuerdos ilegales entre competidores que perjudiquen a los consumidores. Además, refuerza la política de competencia en México al permitir que la Cofece continúe con su labor de investigación mediante visitas sorpresa y obtención de evidencia electrónica, elementos esenciales para detectar y sancionar conductas anticompetitivas en el mercado.

CAIDA.- Petroleos Mexicano, que lleva Víctor Rodríguez se convirtió en un barril sin fondo en época de la 4T. El sexenio pasado se le asignaron casi 2 billones de pesos para incrementar producción y hacer rentable la refinanción de crudo sumando a Dos Bocas, que costó 20 mil millones de dólares y todavía su producción es pobre. Ahora, se anuncia, lo que debería ser prioridad, exploración y explotación donde se informa que la Secretaria de Hacienda destinará 220 mil millones de pesos para detener la caída en producción, que actualnente es de 1.6 millones de barriles de crudo. El gobierno pide inversión privada, pero resulta que los más de 120 contratos para exploración de la iniciativa privada vía subasta fueron objetados por la misma 4T. Al termino de la administración de Enrique Peña Nieto, se dejó compromiso por más de 50 mil millones de dólares, pero querellas e impugnaciones del pasado sexenio desalentaron la llegada de capitales.

RECORD.-Durante 2024, CONTECON Manzanillo alcanzó un movimiento de 137,421 contenedores, lo que representa un crecimiento del 128% en comparación con los niveles registrados en 2020 y alcanzó nivel histórico. Los resultados anuales son reflejo del dinamismo de la terminal y del trabajo conjunto con el operador ferroviario, FERROMEX: en 2020 se movilizaron 59,970 contenedores, cifra que creció a 71,645 en 2021 y a 82,759 en 2022.

CREDITO.- VEMO, que dirige su fundador Aarón Sáenz y que empezó con una flotilla de 1mil taxis eléctricos de la marca china B&D logró varios financiamientos que suman 1,300 millones de pesos. “Estas líneas de financiamiento permitirán a VEMO Impulso seguir consolidando su posición como líder en el arrendamiento a conductores de plataformas de movilidad, democratizando el acceso al crédito a miles de conductores con espíritu emprendedor para que puedan construir un patrimonio”, Sáenz.