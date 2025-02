Arancel al acero pobre y limitado, dice BBVA

Amenaza El presidente de EU, Donald Trump, firmó este martes el decreto que ordena investigar las importaciones de cobre, en presencia del secretario de Salud, Robert Kennedy, y de Comercio, Howard Lutnick (YURI GRIPAS / POOL/EFE)

El próximo 12 de marzo está programado el arancel del 25% al acero y aluminio por parte del presidente de Estados Unidos Donald Trump, a exportaciones de México y otros países. En un análisis del Centro de Estudios Económicos de BBVA, que lleva Carlos Serrano, se concluyen que es una medida que ya implementó Trump en 2018, con resultados pírricos y que se canceló 14 meses despúes. Echando números en caso de aplicar el gravámen representaría el 0.26% PIB; o sea, tendría un impacto limitado y sería de corto plazo.

“El monto de las exportaciones de acero y aluminio de los capítulos 72, 73 y 76 al 2024 equivale a sólo el 1.0% del total de las exportaciones de México y a 0.26% del PIB por lo que su impacto será limitado. Además, al ser un arancel que aplicará a todos los países, la competitividad relativa de México frente a terceros países no será afectada”, asegura BBVA.

El argumento en que se basa la medida se centra en el déficit comercial de Estados Unidos, sólo que en el caso de México está justificación no aplica, ya que el balance es superavitario a favor de Estados Unidos, “existe la preocupación, que inició en la administración Biden, de que parte del acero que México exporta a Estasdos Unidos pudiera ser de origen chino”, dicen analistas de BBVA.

En el caso de México, desde julio 2018 se aplicaban reglas bajo la Sección 232 obligando a declarar ante el US Custom and Border Protection que el acero se había fundido y vertido en norteamérica para evitar aranceles del 25% y declarar que el aluminio en materia prima no proviniera de China, Rusia, Bielorusia o Irán para evitar del 10%”, asegura BBVA.

Estudios que analizan la primera ronda de aranceles en 2018 revelan que repercutió en 75 mil trabajos perdidos, mientras que las empresas más expuestas vieron sus exportaciones caer en 0.11% por cada punto adicional en los aranceles. Los aranceles también derivaron en aumentos de precio del acero y el aluminio en 2.4 % y un 1.6% respectivamente.

Durante 2024, la industria siderúrgica mexicana exportó 11.9 mil mdd e importó 30.1 mil mdd, resultando en un déficit comercial. Estas cifras representan una contracción de 5.7% y de 10.5% en cada caso respecto al año previo.

EXPORTACIONES.- Pues resulta que Bachoco, que dirige Ernesto Salmón Castelo, no sólo vende carne de pollo, sino que inició la exportación de carne fresca de cerdo a Corea del Sur, un destino estratégico en la industria porcícola global. Sólo en 2023, México exportó un total de 194.2 mil toneladas de carne de cerdo a Corea del Sur, de acuerdo con la Organización de Porcicultores Mexicanos

APOYOS.- Como parte de su compromiso con la educación superior en México, Banco Santander México, que lleva Felipe García Ascencio anuncia la segunda edición de las “Becas Santander de Excelencia Académica 2025” programa que cuenta con una inversión total de 2 millones de pesos y cuyo objetivo es apoyar a veinte estudiantes destacados, facilitándoles la continuidad en su trayectoria universitaria. Santander otorgará un apoyo económico en forma de un único pago de 100 mil pesos a cada uno de los 20 beneficiarios, que no necesitan ser clientes del banco sino tener buenas calificaciones.