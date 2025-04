Pirómanos entre nosotros

Incendio forestal (Margarito Pérez Retana)

Los incendios forestales activos amagan con arruinar la temporada vacacional de Semana Santa en localidades ubicadas en los límites de la CDMX y el estado de Morelos, en particular en Tepoztlán y Tlayacapan y ponen en peligro a los habitantes.

Lo más grave de todo es que hay indicios de que algunos de esos incendios fueron provocados. La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, se comprometió a que los incendios provocados no queden impunes. Los culpables serán llevados ante un juez.

Hay grupos que han estado presionando para que el gobierno estatal cambie el uso del suelo justo en las áreas donde arrancaron los incendios. Eso no sucederá, no habrá cambios, dijo la gobernadora. Según la prensa local hay testigos de que los incendios fueron provocados. Los responsables no tardarán en caer.

Recompensa por El Pez y El Fresa

Los apodos de los hermanos Hurtado Olascoaga aparecen en la prensa con regularidad para reseñar las atrocidades que cometen o los palacetes que construyen en rancherías pobrísimas.

Ahora sus nombres se publican porque el departamento del Tesoro de Estados Unidos resolvió ofrecer por ellos una recompensa de millonaria y recordó que La Nueva Familia Michoacana es considerada por la Casa Blanca un grupo terrorista.

También está en mira Adita Hurtado quien es acusada de lavar las ganancias que obtienen sus hermanos por la gran cantidad de delitos que cometen.

Dicen los que saben que la imposición de la recompensa es una señal de Washington para el gobierno mexicano de apriete a la Nueva Familia Michoacana y detenga o elimine a los cabecillas. Ellos, los norteamericanos, estarían dispuestos a eliminarlos unilateralmente.

Garduño, demasiado tiempo

Francisco Garduño estuvo demasiado tiempo al frente del Instituto Nacional de Migración. Su permanencia, carente de sustento, enviaba un mensaje de falta de sensibilidad e indolencia del gobierno mexicano ante la inenarrable tragedia de la estación migratoria de Ciudad Juárez. Murieron ahí 40 personas que simplemente no pudieron, aunque lo intentaron, escapar de las llamas.

Eso ocurrió en marzo del 2023 y Garduño dejará el cargo el último día de abril del 2025.

Tal parece que se le premió por su buen desempeño, cuando en realidad tendría que rendir cuentas, pero sin la protección del cargo. Asumirá la dirección del INM el abogado Sergio Salomón Césped, ex gobernador de Puebla, que esperó su turno demasiado tiempo.

Honda aguanta el temporal

Las empresas automotrices que decidieron emprender operaciones en México lo hicieron después de un análisis concienzudo que duró años. Soltar el dinero de las inversiones es una decisión muy seria.

A todas les ha ido bien porque en México tienen estupendo clima de negocios y una mano de obra de alto nivel y competitiva.

Tomar la decisión de irse será igualmente complejo. No lo harán por rabietas de Trump que un día dice una cosa y otro día otra. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que es falso que Honda piense dejar el país para trasladarse a EU. No hay ningún cambio en sus planes de producción. Primero tendrán que esperar que Trump defina reglas del juego permanentes y no ande, como hasta ahora, saltando de rama en rama.