China, la gran nación

Bandera China

El tema económico y político el día de hoy, es la guerra comercial que enfrentan Estados Unidos y China. La economía número uno y la número dos. De tal magnitud es esta confrontación que ya imponen aranceles (impuestos) a los productos importados de ambos países, a ellos mismos. Esto se llama competencia ruinosa, no habrá ganador, sólo perdedores, y más con aranceles del 125 %. Esta gran nación que cuenta con 1,440 millones de habitantes, lo que representa el 18.25 % de la población global. Este país está desarrollando una economía con un alto ritmo de crecimiento y esto, gracias a los sólidos resultados industriales y una política macroeconómica impactante.

China está situada en el este de Asia y tienen una superficie de 9 millones 596 mil Km2. lo que la coloca como la 3er nación con mayor territorio en el mundo (detrás de Rusia y Canadá). Su PIB per cápita (por persona) es de $14,000 dólares anuales con lo que registra el puesto 73 del ranking de bajo nivel de vida en 196 países. En facilidad para hacer negocios tienen el puesto 46 y el 76 en percepción de corrupción. Su deuda pública en relación a su PIB, es del 84 % (muy alta) y de 9,860 dólares per cápita. En educación invierte el 11 % de su presupuesto de gobierno, en salud, el 9 % y en defensa el 5 %. Es el 3er país que más remesas recibió durante el 2024, con $48 mil millones de dólares. La esperanza de vida es de 79 años. Durante el 2024, este país exportó $3.58 billones de dólares, un 5.9 % mayor al año anterior. Durante los primeros meses del año, China dio inicio a condiciones estables para lograr su crecimiento económico anual estimado en un 5 % para este 2025. El valor añadido a la producción industrial registró un aumento durante enero y febrero del 5.9 %. La inversión en activos fijos de proyectos del país, ascendió a $734 mil millones de dólares durante el 2024. La inversión en construcción de infraestructura aumentó 5.6 % respecto al 2024 en el primer bimestre, y la inversión manufacturera aumentó en un 9 %. El sector servicios también registró un crecimiento acelerado en el mismo período en un 5.6 %. Las ventas al menudeo del país, tuvieron un aumento del 4 %. El panorama laboral de este país se ha mantenido estable, con una tasa media de desempleo urbano del 5.3 %. En las reservas internacionales, China ha adquirido durante muchos años un monto de 756 mil millones de dólares en bonos norteamericanos de los cuales puede solicitar su canje por dinero efectivo y con ello, mover las finanzas públicas de Estados Unidos. Los analistas reconocen que la aplicación de una política fiscal más proactiva y una política monetaria más flexible han influido significativamente en este crecimiento económico y en su generación de empleos. Esta reforma económica ha generado confianza en el inversionista nacional y extranjero, aunado a esto, se ha respetado un estado de derecho por parte del gobierno. Esta gran nación es el enemigo natural de la Unión Americana, donde no solo se confrontan el poderío económico y bélico, sino también, el poderío político con influencia mundial. Todo parece indicar que China tiene una economía mayor a la que se estimaba en Occidente.

P.D. TANTO A LA PRESA COMO A UNA META, JAMÁS SE LE QUITA LA MIRADA DE ENCIMA.

CONSUMA LO HECHO EN MÉXICO Y ESTARÁ DANDO TRABAJO A MEXICANOS.

¡MÉXICO ES PRIMERO! ABRIL DEL 2024.