El poder es humildad

Andrés Manuel López Beltrán

Tema dominante de la semana que arranca en el quehacer político local serán las vacaciones veraniegas de varios personajes notables de la 4T.

Claro que todo mundo tiene derecho a descansar y divertirse, en eso no hay debate, pero la presidenta Sheinbaum tiene una tesis que defiende siempre: el poder se ejerce con humildad. Le molesta, y lo dice, que miembros de su movimiento no sigan esa tesis y se den lujos que no puede darse, ni en sueños, la población mayoritaria. Ella pide que los políticos vivan en la justa medianía.

El caso más reciente, que no el único, estuvo protagonizado por Andrés Manuel López, secretario de organización de Morena, quien fue detectado en un hotel de lujo de Japón. ¿Es una forma humilde de ejercer el poder?

La propia presidenta dijo en un caso similar: “hay que cada uno juzgue, el pueblo nos evalúa siempre”. Seguro el tema aparecerá en la mañanera de este lunes.

La semana del 30 por ciento

Arranca una semana particularmente tensa para el gobierno de México. Los principales indicadores económicos, como el tipo de cambio, ya comienzan a resentir la presión de que se cumpla el plazo impuesto por la administración Trump para imponer un arancel del 30 por ciento a los productos mexicanos.

Para echarle más leña al fuego, Howard Lutnik, secretario de Comercio de la Casa Blanca, ya dijo que no se tiene contemplada ninguna prórroga, de modo que los aranceles van. No es la primera vez que Trump pone al país en este predicamento. En ocasiones anteriores no ha pasado del susto pero nada garantiza que esta vez no decida ir un paso más allá.

Con la Unión Europea se alcanzó un acuerdo para dejar en 15 por ciento los aranceles, que no es para destapar botellas de champaña, pero sí es mucho mejor que el 30. ¿México recibirá el mismo trato? Ya lo veremos.

Pacificar Sinaloa

La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un compromiso cuyo cumplimiento marcará su administración en materia de seguridad. Prometió pacificar Sinaloa.

El compromiso surgió en el primer aniversario del traslado del Mayo Zambada a Estados Unidos, en circunstancias todavía desconocidas para el gobierno mexicano. La fracción afín al Mayo consideró que su jefe había sido traicionado y detonó una guerra que ha dejado cientos de muertos y desparecidos.

La ciudad más afectada ha sido Culiacán. Sus habitantes la consideran la más peligrosa del país. Lo cierto es que el Cartel de Sinaloa, que fue la banda criminal más poderosa del mundo, está viviendo sus horas más bajas, lo que supone un cambio cualitativo.

Pacificar Sinaloa es una aspiración colectiva. “Se trabaja todos los días. Cuando hay honestidad, estrategia y trabajo, hay resultados. Por supuesto que se pacificará Sinaloa”, dijo Sheinbaum. Por lo pronto, ayer fueron trasladados a la entidad 90 integrantes más de las Fuerzas Especiales del Ejército.

Aguascalientes no se salva

El estado de Aguascalientes solía ser un oasis de paz en el centro del país. El estado ha gozado de niveles aceptables de seguridad y se había salvado de aparecer en la nota roja, pero ya no.

Una banda criminal decidió montar un campamento en la zona norte de la entidad, casi en los límites con Zacatecas. En un operativo conjunto de fuerzas federales y policía estatal el campamento fue desmontado y cayeron en ese operativo 18 maleantes adscritos al CJNG, que es la banda dominante en el occidente del país.

Eso desató una ola de bloqueos y tiroteos, fueron detenidos otros nueve delincuentes. Hasta el momento no queda claro si se trata del fin de la presencia de los sicarios o si se trata del inicio de un periodo de malas noticias en materia de seguridad para la entidad.

El operativo fue un éxito y no debe regatearse un reconocimiento porque en otros estados se dejan pasar y Aguascalientes quiere preservar su paz.