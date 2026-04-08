Operación América del Norte

Roberto Velasco y Juan Ramón De la Fuente

La Secretaría de Relaciones Exteriores ha vivido un cambio de mando, forzado por razones médicas, y esto no significará solamente un relevo en el cargo de Canciller. El contexto internacional y las necesidades del país se han alineado para que en un futuro inmediato se tomen más decisiones y todas ellas, invariablemente, apuntando hacia América del Norte.

La necesidad de una presencia más constante y dirigida hacia la relación comercial de México con EU se da justo cuando el nuevo canciller es quien más experiencia ha acumulado como negociador con el vecino del norte.

El único factor para retrasar los nuevos movimientos en la Secretaría es el interno: algunos funcionarios vienen de la administración anterior y hay necesidad (se ve así) de ser lo suficientemente cortés para no herir susceptibilidades.

Marcelo, una posición óptima

Y es en otra secretaría, la de Economía, donde todo el alineamiento gubernamental parece favorecer al titular. Marcelo ha trabajado muy de cerca con quien será ratificado como nuevo secretario de Relaciones Exteriores y esto es relevante aun cuando el trabajo coordinado con el doctor De la Fuente ya era excelente.

Encarar a los socios comerciales norteamericanos y sobrellevar los exabruptos del presidente Trump se verá favorecido por un equipo que se entiende con los ojos cerrados.

Un beneficio extra podrá ser que, ante desencuentros con el presidente estadounidense, ahora será posible un gabinete que apoye la contención, evitando que la Presidencia sea la primera línea de defensa.

La idea de violencia y el turismo

Una camada de especialistas en promoción turística, que conoce bien los hilos que mueven a las agencias de viajes, los consorcios hoteleros y otros componentes del sector, han comenzado a tomar cargos gubernamentales y a darle una dinámica diferente a las secretarías de turismo federal y estatales.

¿Notaron que en esta Semana Santa, a unas pocas semanas del menchazo en Jalisco, el miedo a una hipotética violencia en México no fue factor?

La promoción turística de nuevo cuño está alejada del burocratismo de antaño y tiene mucho que ver con el cabildeo y con empresarios de los lugares de origen de los turistas que vienen a México.

Que no haya habido afectación al flujo turístico no fue casual. El próximo Tianguis Turístico en Acapulco reafirmará esta actitud proactiva para hacer ver que México puede ser visitado sin problemas.

Deslucido Plan B sigue su curso

Ya a nadie emociona, pero la Cámara de Diputados hará su parte y “discutirá” el Plan B de la fallida reforma electoral.

No hay forma de que le muevan al proyecto llegado de la Cámara Alta y tampoco hay forma de que la votación vaya a deparar en alguna sorpresa.

Quedan allí los agravios entre aliados que, al tiempo, habrá que ver cómo se cobran a futuro.

Y quizás una enseñanza clara: aun con mayoría, la negociación y lograr un consenso no llegan en automático.