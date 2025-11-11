Uruapan, cabos sueltos

Carlos Manzo El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado el sábado 1 de noviembre. (Cuartoscuro)

De alto impacto la avalancha de acciones que incluye el Plan Michoacán, aunque hay algunos trabajos de investigación policiaca, acaso modestos, que podrían acelerar las cosas, como por ejemplo aclarar la muerte del sicario adolescente que disparó sobre el alcalde Carlos Manzo.

El sujeto murió cuando ya estaba bajo custodia, lo que impidió que rindiera declaración. Muy raro. No se adelantan juicios, pero hay que tener claridad de lo ocurrido esa noche en el Festival de las Velas en Uruapan para dar los siguientes pasos.

Ya comienza a sentirse en la entidad la presencia de las fuerzas federales que abren una ventana de esperanza para una población que ha sufrido un inadmisible abandono por parte del Estado mexicano que ahora regresa a Michoacán para quedarse. Ya veremos.

La búsqueda va en serio

Tal parece que el compromiso del gobierno capitalino con la búsqueda de personas desaparecidas va en serio, que no es un interés pasajero para sortear una coyuntura complicada. La persistencia hará la diferencia.

La nueva estrategia tiene una característica que la distingue: escucha a las víctimas. Parece algo obvio, pero por razones extrañas no se hizo en el pasado. La búsqueda de desaparecidos es una lucha conjunta, entre los colectivos y las autoridades, que ya no se ven con desconfianza sino con camaradería. Por demasiado tiempo hubo silencio e indiferencia. Eso quedó atrás.

La desaparición de una persona, lo dijo Clara Brugada, es una emergencia humana que exige coordinación, sensibilidad y acción inmediata. La jefa de Gobierno elimina aquellas barreras institucionales que dificultan el acceso a la verdad. Por eso habrá resultados.

Albazo a la carta

Una vez que los sorprendieron fuera de base, en el tira-tira, los diputados de Morena tendrán que darle otra pensadita al tema de la revocación de mandato de la presidenta. Ricardo Monreal propuso deliberar unos días para tomar la mejor decisión.

Lo que quieren es juntar todas las elecciones en el 2027 para que el nombre de la presidenta Sheinbaum, que goza de altísimos niveles de aprobación, también aparezca en las boletas y eso ayude a los candidatos morenistas.

Hay jaloneos en todo San Lázaro, sobre todo entre diputados de la coalición gobernante, que no saben si descararse e irse con el albazo o cuidar las formas y aguardar al 2028. Por cierto, albazo y ahorro no son sinónimos.

Adelante en Baja California

El propósito ha sido claro para Marina del Pilar: desarrollar en Baja California una política transformadora con rostro humano.

La transformación le ha llegado a dos millones de personas a través de atención a escolares, creación de infraestructura, programas de salud. A 4 años de gobierno ni un paso atrás, todo para adelante dice la mandataria.

El boleto 0001

La presidenta Sheinbaum les metió presión a los muchachos de Javier Aguirre para el inminente mundial del 2026.

México será sede, por eso el equipo nacional no ha tenido que sufrir la angustia de las eliminatorias, de otro modo igual y no llegamos, o eso dicen los expertos futboleros que todavía no descubren a qué juega el equipo de Aguirre y Rafa Márquez que ha dado muy pocas alegrías a la afición.

La presidenta de plano les dijo, con entusiasmo desmedido, que cada vez que salten a la cancha piensen que están representando a México. ¿Lo están?

Por cierto, la presidenta no irá a la inauguración del certamen. Así lo explicó: Le voy a dar mi boleto a una niña que no tenga oportunidad de ir la inauguración, una amante del futbol, el boleto 0001, se lo voy a regalar a una niña que pueda soñar con el futbol.