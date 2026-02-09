Temoac, sin alcalde

Valentín Lavín Romero Especial

El pasado 31 de enero Valentín Lavín Romero, presidente municipal de Temoac, Morelos, fue víctima de un ataque armado. Salvó la vida, pero en el hospital donde se recupera tomó una decisión que a todos incumbe. Informó que se separa del cargo para continuar con su recuperación física y, tome nota, emocional.

Lavín Romero fue agredido cuando viajaba en su vehículo en una carretera junto con su esposa. Ahora está bien, pero priorizará su recuperación, por lo que dejará el cargo. En suma, quienes lo querían fuera de la alcaldía se salieron con la suya.

Lo que sigue es vigilar con lupa el proceso para elegir al alcalde sustituto, de modo que los agresores no coloquen un cuadro a modo, que les reporte. Lavín fue políticamente correcto y dijo: “Confío plenamente en que las autoridades competentes esclarecerán los hechos, y actuarán conforme a derecho”.

Tras el ataque la Fiscalía General del Estado detalló en un comunicado que comenzó con las investigaciones para esclarecer el hecho, ya veremos si cumple.

La presión del Mundial

La versión es que gobierno federal y el de algunos estados tienen el objetivo de poner bajo control el brote de sarampión para evitar que la epidemia toque la órbita del Mundial de Futbol . Están echando toda la carne en el asador en dos sedes mundialistas, Guadalajara y la Ciudad de México.

Hay un operativo de vacunación casa por casa, con módulos de vacunación en plazas públicas y centros comerciales. México e el país con mayor número de contagios en toda América, por lo que hay que tomar el brote con absoluta seriedad.

Para el otro año

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, fue breve pero conciso. Dijo el Papa León XIV “no tiene programado ningún viaje a su país natal”, los Estados Unidos y tampoco a México en el 2026. Lástima por todos los guadalupanos de ocasión, igual en el 2027 se les hace.

Arrancan las encuestas

Para Morena nacional, la definición de los candidatos a gobernadores del próximo año está cerca. Realizará dos estudios de opinión en este 2026. El primero de ellos será hacia marzo y abril previo al Mundial de Fútbol, en el que medirá candidatos a las gubernaturas en juego en 17 estados.

Tal es el caso de Nayarit dónde dos mujeres se disputan la candidatura: Geraldine Ponce, de Morena, y por su aliado el Verde Ecologista Jasmine Bugarin; sin embargo, conocedores del tema advierten que ante la polarización hay un tercer candidato varón que suena fuerte, el senador Pavel Jarero Velázquez.

Falta voluntad de conciliar

Luego de más de dos meses del conflicto político en Tecámac el gobierno del Estado de México previó que está cerca el acuerdo para resolverse, ya que consideró que las diferencias que existen tienen solución y son reconciliables.

Sin embargo, desde Tecámac, la presidenta municipal, Rosi Wong Romero y sus asesores, buscan dilatar el acuerdo, situación que tiene sumido al municipio en la ingobernabilidad.

El gobierno estatal sostiene que el estado está bien, está unido, más allá de las condiciones o intereses está la población.

Sale caro

Al menos 11 millones de turistas dejaron de visitar EU durante el primer año de Gobierno del presidente Donald Trump, lo que equivale a una pérdida de 50 mil millones de dólares en gastos. Trump también es un peligro para la comunidad empresarial turística norteamericana.