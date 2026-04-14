Feminicidios se homologan en el país

Feminicidios (Cuartoscuro)

En el Congreso de la Unión se da un paso en un tema muy sensible, el de los feminicidios. Desde hace tiempo se buscaba establecer una norma general, de aplicación en todo el territorio, que evitara versiones ligth o falta de claridad para la tipificación de esta conducta.

La Ley en Materia de Prevención, Investigación y Persecución del Feminicidio tendría justamente esa función y además lograría dar uniformidad a las sanciones y agravantes del delito.

Un punto adicional es que, al establecer estándares de investigación, bajo la lógica de garantizar el acceso efectivo a la justicia a las víctimas, impone que las fiscalías que se ocupan del feminicidio cuenten con recursos suficientes para realizar su trabajo.

Un reclamo que ya empezaba a ser añejo, tendrá respuesta legislativa finalmente.

Plan B: rápido, pero sin entusiasmar a nadie

Este mismo martes o bien el miércoles, se tendrá a 17 congresos estatales avalando el llamado Plan B de la Reforma Electoral. La velocidad para lograr este aval republicano es notable (como suele serlo en las iniciativas de gobierno con amplias mayorías en el Congreso de la Unión y en las entidades federativas), pero esta vez no hay en absoluto una sensación de triunfo.

Bien sabido es, el rediseño de fondo de la democracia mexicana no se dio y no se completó el programa de ahorros que se pretendía lograr.

Un punto importante también, cuyo impacto no podrá evaluarse hasta el próximo año, es que habrá elecciones 2027 sin que la Presidenta esté explícitamente en las boletas, algo que puede considerarse parte de las pérdidas principales del oficialismo en este trance.

Contra la ultraderecha (que sucede a la izquierda muchas veces)

Barcelona será la sede de la reunión de líderes progresistas del mundo. La intención declarada es hacer frente a la ola de extrema de derecha que ha recorrido el mundo. En este evento habrán de regocijarse de los resultados sorprendentes en Holanda y en Hungría, donde los populistas de derecha radical fueron vapuleados.

Los gobers progres del mundo verán en estos resultados electorales una buena señal hacia el futuro.

Es curioso y habrá que tomárselo con pinzas, pero en el pasado la tendencia fue justamente la contraria: luego de que estos personajes progres gobernaron, el electorado de sus países dio triunfos electorales a la extrema derecha (Lula-Bolsonaro; Boric-Kast; Kirchner-Milei).

Una isla que se queda sola

Una estocada más a la ya de por sí moribunda economía cubana. Iberia, la aerolínea española, anunció que deja de volar a la isla a partir de junio y su promesa, no muy comprometida, es que podría retomar esa ruta desde noviembre siempre y cuando las condiciones imperantes en la isla (que haya combustible, básicamente) hayan cambiado.

El mercado español fue clave para los planes de contención a la crisis que en su tiempo planteó Fidel Castro. Y sí, logró que la isla sobreviviera.

Hoy la isla aparece pendiente de un último hilo que es el flujo de turistas canadienses. Aun manteniéndolo, es difícil creer que resultará suficiente.