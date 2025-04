6ª International Candlelight Vigil for Elephants

En otra información que me causa dicotomía, les participio que el próximo sábado 13 se llevará a cabo la sexta vigilia por los elefantes muertos bajo cautiverio a nivel mundial. Conocida como la INTERNATIONAL CANDLELIGHT VIGIL FOR ELEPHANTS, se trata de una ceremonia que se lleva a cabo anualmente desde el año 2018 para recordar a cada una de esas criaturas que ya sean de origen africano o asiático van muriendo prematuramente o por vejez, enfermedad, negligencia, abuso, guerras, lesiones o incluso por su comercio, sin habérseles permitido la mínima oportunidad de desarrollarse como lo que fueron: elefantes. Previo al evento se elaboran cuidadosamente pequeñas biografías individuales que nos permiten conocer el historial y sufrimiento de cada individuo, de forma que aunque desaparecidos del plano terrenal permanezcan en la imaginaria humana que no termina por entender que se trata de seres superiores, sí… con cultura propia y comportamiento y sensibilidad que ya quisiéramos tener los racionales, punto base por el que no merecen permanecer prisioneros. A cada semblanza, salvo contadas excepciones, se anexa la imagen de quien en vida llevó un nombre y padeció un derecho no respetado, participando para este ciclo 32 organizaciones entre las que por supuesto México está representado a través de la AC Abriendo Jaulas & Abriendo Mentes, al frente de la cual está una incansable Diana Valencia que nos convoca a darle compañía durante ese dulce momento de recuerdo y perdón que se efectuará a partir de las 18 horas en la explanada del Palacio de las Bellas Artes, Centro de CDMX, con el rigor que ello implica. Esto es, se trata de una velación silenciosa y de reflexión a la que deberemos acudir de negro y si algo nos lo impide, bastará sumarse desde casa encendiendo una veladora a la memoria de los más de 60 elefantes que durante el 2023 perdieron la vida en instituciones zoológicas, santuarios, circos, en festivales, por cacería, tráfico, conflictos humanos, choques con ferrocarriles y/o barreras electrificadas y por invasiones. México recordará a DAVI, elefante africano fallecido el primero de agosto del año recién pasado en el Zoológico de León, Guanajuato, a la edad de 43 años. Su muerte, por un síndrome abdominal agudo, dejó sin compañía a MARA, su compañera desde 1989 y con la que no tuvo descendencia. Este elefante contempló la masacre de su familia a manos de poachers, lo que provocó su trasladado al Hwange National Park para de ahí ser rematado a un fulano de Florida, EE. UU. y bajo esa tendencia llegar a México. Igualmente se tendrá presente a TED, fallecido apenas empezando el presente año en el Zoológico de Zacango, EdoMex, aunque correspondería y corresponderá su recordatorio al evento del 2025.

Es impresionante el trabajo artesanal mexicanísimo que el equipo de Doña Diana y ella misma han estado preparando para conmemorar a los elefantes fallecidos el 2023 y como así de paso recordar la vida de su querida ELY-Zoo SJA sobre la que no ha podido saber nada desde que fue aislada de la vista pública dizque para su acoplamiento con GIPSY, a la que tampoco se puede avistar.

