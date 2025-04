¡Ah, jijos! Cada vez más cerca del final

Hace ya muuuuchos años me invitó a comer a un restorán yucateco de por Insurgentes Sur, entonces Distrito Federal, el señor Rafael Loret de Mola, sí, papá de… pero más que ello, taurómaco de hueso colorado. ¿Su intención? Convencerme sobre la importancia cultural de esa salvajada que llevo media vida combatiendo y que insisten en describir como arte. Obvio que topó con pared, pero… dentro de la conversación se dio que me convidó insistentemente a ir con él a la Plaza México para sentir el furor de la mal llamada “fiesta brava”, provocación a la que desde luego accedí, peeeero, hasta que llegara LA FECHA de su clausura, lo que por aquellos días se veía imposible y que hoy día se percibe muy cerca, además, en una Ciudad-Capital que lo exige partiendo de su propia Constitución que no únicamente declara a los animales no humanos como “seres sintientes”, sino que por eso mismo nos obliga a todos los humanos residentes o de paso a respetar su integridad y vida. Siendo así, resulta totalmente in-con-gruen-te permitir la ventajosa lidia, maltrato y posterior torpe asesinato de los bovinos, como ha venido siendo para exclusiva diversión y entretenimiento de mentes primitivas. Por su parte, España… dizque la madre de esta barbaridad… acaba de anunciar, ¡olé!, la cancelación del Premio Nacional de Tauromaquia en voz del titular de su Ministerio de Cultura, un joven Ernest Urtasun (@ernesturtasun) que no sólo reconoció públicamente en su red X que “hay una mayoría social de españoles cada vez más concienciada con el bienestar animal”, sino que consideró a esa fiesta nacional como “vestigio del pasado que interesa únicamente a una minoría menguante”. Celebrando lo anterior andaba yo, pues… cuando casi al mismo tiempo y por dos organizaciones diferentes -una de alcance local (Va por sus Derechos-Susana Ramírez) y otras dos de importancia internacional como son AnimaNaturalis México-Arturo Berlanga y CAS Internacional (Comité Anti Stierenvechten, o sea, antitaurino en holandés)- hube de conocer diferentes estrategias jurídicas para obligar la cancelación de la mal descrita “fiesta brava”, tanto a nivel país como particularmente en la capital mexicana. La primera OSC citada optó por un Amparo con fundamento en los derechos esenciales de los animales no humanos que hasta el momento se le concedió de manera provisional y sabremos hasta mañana viernes si se convertirá en definitivo o se desechará, mientras que las segundas asociaciones metieron gol recurriendo a un recurso imposible de habérseles no reconocido, y tan es así, que la sentencia fue considerada firme e i-na-pe-la-ble a partir de haber sido dictada por un Tribunal Colegido, el Cuarto de Circuito de la CDMX, desde donde se ordena a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADeR) y a su brazo administrativo que es el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SeNaSICA), realizar inspecciones y sancionar en lo que les compete los espectáculos taurómacos donde se da muerte e incluso se aprovecha la carne y vísceras de los toros ignorando la normatividad respectiva para su matanza y más que nada la instrucción precisa que parte del artículo 23 de la Ley Federal de Sanidad Animal por el que se determinan los únicos supuestos que permiten eliminar a un animal que en principio no esté destinado al consumo humano, lo que únicamente se justifica por el sufrimiento que le cause un accidente, enfermedad, incapacidad física o trastornos seniles, previo dictamen médico veterinario. Ni por donde puedan escapar… Lo que sí es un hecho, ¡OJO!, es que para hacer efectiva la sentencia será indispensable que el activismo (y quienes más gusten) nos movilicemos para denunciar ante la SADeR cualquier “corrida de toros”, exigiendo el cumplimiento de la resolución. De no hacerlo, los servidores públicos estarían incurriendo en desobediencia a una autoridad judicial, arriesgándose con ello a un posible arresto y multa, sin perjuicio de las sanciones penales a las que hubiere lugar.

Por cuestión de espacio me queda pendiente de abordar eso de que se desbarató una red de tráfico de especies al interior de la SeMARNat… ¿Será?

producciones_serengueti@yahoo.com

marielenahoyo8@gmail.com

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .