El primer minuto del 1 de agosto entrarán en vigor los aranceles y no habrá prórroga: Trump

Donald Trump adelantó que el 1 de agosto será ¡Un gran día para EU!

Incertidumbre — A unas horas para la entrada en vigor de los aranceles impuestos por Estados Unidos a varios países con los que no tiene acuerdo comercial, este miércoles el presidente Donald Trump advirtió que desde el primer minuto del 1 de agosto entrarán en vigor los gravámenes a las exportaciones, la fecha “se mantiene firme”, no habrá prórroga y no será extenderá.

El republicano lanzó esta advertencia a través de un mensaje en su cuenta de la red social Truth Social, donde reiteró que la fecha límite del 1 de agosto “se mantiene firme”: ¡¡¡Un gran día para Estados Unidos!!!”.

Entre los países que ya llegaron a acuerdo de cobro de aranceles con Estados Unidos figura Vietnam con el que se alcanzó un acuerdo de gravámenes del 20% a sus productos; Indonesia, Japón y Filipinas también lograron acuerdos y el más reciente fue con la Unión Europea, para fijar aranceles del 15% de manera general a productos de la eurozona.

En el caso de China, se acordó trabajar para ampliar el plazo para la aplicación de nuevos aranceles mutuos tras dos días de negociaciones comerciales en Estocolmo que concluyeron este martes, según el principal negociador de Pekín.

En el caso de India, se acordó aplicar un arancel del 25 % a las importaciones provenientes de India, además de una penalización adicional por mantener relaciones comerciales con Rusia, por no buscar acercamientos para resolver la guerra con Ucrania.

En lo que respecta a México, será hasta la noche del jueves cuando Trump decida sobre los aranceles que piensa o no aplicar a su principal socio comercial de Norteamérica.

Sobre este punto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró el pasado martes que el Gobierno de México ya cumplió con todo lo necesario en las conversaciones con Estados Unidos y sólo queda esperar a que el gobierno de EU decida. “Ya todo lo que México tenía que hacer está hecho”, declaró.

