ANARQUÍA: AUSENCIA TOTAL DE ESTRUCTURA GUBERNAMENTAL EN UN ESTADO

En otro asunto… me han estado pidiendo opinión sobre la reciente visita de congresistas capitalinos morenistas al recinto de la elefante ELY, huésped del Zoológico San juan de Aragón. Ello, con el propósito de informarse sobre la real condición del animalón debido al intenso reclamo social sobre su mal estado. Al respecto sólo puedo expresar que tras la intervención del grupete referido, que de elefantes sólo sabrán que son grandotes, orejones y trompudos, no entiendo la razón por la que entonces y desde el mismo gobierno de CDMX, se manifieste negativa a dialogar abierta y respetuosamente con quienes difieren y solicitan su traslado a mejor sitio. De no abrirse coloquio afable nunca se podrá dictaminar seria y científicamente la conveniencia o inconveniencia de que ELY sea trasladada al santuario brasileño que le tiene abiertas sus puertas o a institución zoológica que le pueda proporcionar mejor manejo y entorno. De no ser así, a pronto la elefante terminará muriéndoles de lo malo que le adjudiquen, si no es que eutanizada.

Pasando a un tercer punto… al parecer soy la única activista alterada por la cancelación de la “NOM-042-SSA2-2006. Prevención y control de enfermedades. Especificaciones sanitarias para los centros de atención canina”, ejecutada por el Dr. Hugo López-Gatell desde su privilegiada posición en el Sector Salud. El comunicado fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 24 de octubre para cobrar vigencia al día siguiente, o sea que a partir de entonces tooooodos los antirrábicos del país, cualquiera que sea su denominación pero que operen como tales, carecen de normatividad que los rija. Y si pese a tenerla eran un verdadero infierno para perros y gatos, no imagino lo que serán ahora bajo plena anarquía, poco más los ubicados en comunidades aisladas. Volverán las matanzas a palos o electrocutándolos. Reiniciarán las ventas de animales, de sus partes y derivados, como antaño sucedía con sus ojos. Nuevamente serán derivados a laboratorios de experimentación, a escuelas de medicina o a “peleas de perros”. No habrá tiempo de espera para su matanza si son capturados, y los que por cualquier cosa llegaran a permanecer un tiempo carecerán de alimento y agua. Esta última, si acaso, les será proporcionada en bebederos atascadamente enlamados porque la NOM 011, que según será suficiente para ejercer control, no contiene disposiciones para el correcto, digno y respetuoso manejo de los animales y tampoco para las condiciones sanitarias que deben guardar los CAC. En el 2017 se trabajó una reforma a la 042 en la que participamos varias OSC, pero acabo de descubrir que aun sin terminarla de observar tramposamente fuimos incluidas en la publicación del Proyecto para Consulta Pública que nunca concluyó al sobrevenirse el cambio de gobierno, dejándonos ahora como al perro de las dos tortas y, en lo personal, sin entender la falta de reacción y el silencio sepulcral de los compañeros a los que solicité juicio, posiblemente en el entendido de que al igual desaparecerán los antirrábicos, pero no. Perros y gatos seguirán siendo “problema de salud pública” y por ello continuarán capturándose, entregándose voluntariamente y siendo muertos sin piedad, no sin antes pasar por momentos aciagos sin conmiseración. Su “eliminación”, va mi resto, tampoco se apegará a lo dispuesto en la NOM 033 de matanza humanitaria.

Por último… mañana la SeMARNat coordinará maratónica sesión sobre el posicionamiento nacional rumbo a la CoP 19 de la CITES, a celebrarse próximamente en Panamá. Ya la comentaremos.

