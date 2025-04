¿Si tan buena y de “avanzada” por qué tanto rechazo?

A propósito… sigue provocando mucha inquietud la Iniciativa que para una nueva ley de protección a los animales de la CDMX (ahora con el añadido del término “bienestar”), supuestamente estará a discusión este jueves en el Congreso capitalino. No convence, y por algo será. Me pregunto si tendrá qué ver el que en una supuesta legislación de “avanzada” haya quedado excluida la terminante prohibición para el uso de nuestros compañeros en espectáculos (o prácticas) crueles como la tauromaquia, dejándola entonces incongruentemente mocha. No sé si a lo mejor sea porque ordena que la Secretaría de Salud establezca Centros de Control Canino y Felino, cuando no sólo se conoce de sobra la posición actual de la Dependencia, contraria totalmente a preocuparse por los animales de compañía (recordemos que una de las primeras acciones de la Secretaria Oliva López fue deshacerse vil e infamantemente del primer Hospital Veterinario Público); sin omitir el horror que históricamente ha representando ese sector para los peludos en situación de calle a los que define como riesgo y entiende como “problema de salud pública”, y a los que por lo mismo no les destinaría ni presupuesto ni buen trato, menos ahora que federalmente se desentendieron del tema borrando de un plumazo la normatividad que lo regía. Y no señor Sesma -obcecado promotor del revoltijo que dice compartir en elaboración- no se está desvirtuando el proyecto. Únicamente se está leyendo en blanco y negro. Tal cual, y sigo...

Me pregunto si el rechazo no obedece, asimismo, a que habrá sanciones pecuniarias para quien no registre a su criatura en el Registro Único de Animales de Compañía (RUAC), acción que además forzosamente deberá ser presencial, con el relajo que ello implicaría, incluido el costo de la aplicación de un microchip para que el ejercicio resultara efectivo, y que aunque algo ideal, lo será hasta que seamos cual Dinamarca. Me pregunto también si no brinca la propuesta al haberse omitido la disposición de NO CONSIDERAR PLAGA A PERROS Y GATOS, punto que simplemente debió quedar impreso por el principio de progresividad obligado para toda ley, o si será porque ya no aparece expresamente prohibida la caza y captura de fauna silvestre en la capital, sin la confusión que causa exceptuar la “colecta científica” (asunto diferente y de competencia federal), o si acaso porque nuevamente se autoriza la “captura” de lomitos y michis, cuando esa posibilidad ya estaba prácticamente erradicada. Igualmente será porque… ¡ah bárbaros!... se podrá aplicar eutanasia a chuchos y mininos sanos una vez concluido su periodo de resguardo dentro de los Centros de Atención Canina y Felina, cuando no hayan sido reclamados por su “propietario” (previo pago de multa) o por asociaciones protectoras de animales. Hay muchísimo más por interpelar, como parte del perverso e i-na-cep-ta-ble artículo 16, pero…

No quiero terminar por hoy sin reconocer la presencia de los binomios caninos que representarán la ayuda mexicana en la tragedia que azota ensañadamente parte de Turquía y Siria. Perritos todos que imbuidos en el espíritu FRIDA darán esperanza. Verlos tan formales como elementos de Cruz Roja, de Marina o del Ejército, me tiene inmensamente conmovida. Junto a ellos partieron también los queretanos ORLY, BALAM y Edgar Martínez, su manejador, a quien no hace mucho perversamente le envenenaron a ATHOS y TANGO, harto experimentados en búsqueda y rescate. Luz y bendiciones para todos, y GRACIAS SIEMPRE.

producciones_serengueti@yahoo.com

marielenahoyo8@gmail.com

Copyright © 2023 La Crónica de Hoy .