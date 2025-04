Toda historia siempre tiene dos lados

En otro asunto, entrándole ya a finalizar con el tema comprometido la semana anterior inicio recordando que para el preciso CASO GOLDENS mantengo indignación y coraje, pero no presento conflicto de interés al no unirme absolutamente ningún tipo de vínculo con los dos principales involucrados: Javier Gómez, el presunto maltratador y Elena Chávez, la denunciante. Que mi franca y exclusiva intención al sostener mi posición es que se reconozcan los numerosos errores cometidos en contra de los perros a los que se pretendió proteger, a fin de evitar que acción similar se repita en CDMX o en cualquier otro lugar de la República. Asimismo, para que se termine por aceptar que en este asunto se tomaron decisiones muy equivocadas que condujeron a la dolorosa pérdida de muchas vidas y, que tanto desde el GCDMX y el delegacional, así como por parte de la “rescatista”, intervinieron de palabra, obra y omisión personas todas que tuvieron… ¿o tienen?... un grado de responsabilidad y tal vez hasta de culpabilidad (si queremos ser serios y no aplicar la ley del embudo) por la muerte y/o ¿desaparición? de 14 de las 37 criaturas que se supone salvaguardarían de un terrible explotador, al que va mi resto que con todo y las muy cuestionables condiciones en que los tenía, no se le hubieran muerto los cachorros. Le significaban dinero. Pero nada de ello calmó la precipitación de Elena, para entonces muy influyente funcionaria-protectora de la Delegación Iztapalapa, desde donde se emprendió el ejercicio con un doble interés. Bien lo saben todos los actuantes que accedieron a un voluntarioso capricho que pudo resultar menos riesgoso, más sencillo, dinámico y seguro por la vía civil, pero…

Eso no importó, como tampoco la forma improvisada de “manejar” y destinar a esos inocentes, lo que particularmente terminó en la muerte casi inmediata de 5 cachorros que apenas alcanzando los 45 días de vida todavía no habían sido vacunados, pero eso sí, conducidos a un antirrábico donde lo que no traían pescaron. Igualmente, al tratarse de un caso con intención penal la revisión de cada perro debió proceder in situ y en tiempo paralelo al aseguramiento y por parte de peritos expertos en materia de crueldad y maltrato y no haberse movilizado a los lomitos hasta no contar con los dictámenes, pero no, ganaron las ansias de meter a la cárcel al criador a como diera lugar y, en una de esas, hasta poder disponer de la propiedad. En fin, que…

Los sobrevivientes, según fui informada, quedaron en buenos hogares bajo la figura de adopción y sólo los más viejos con Javier. Hay más que se me queda en el tintero sobre este asunto, pero dos temas muy importantes me apartarán de seguir sobre ello: una muy interesante propuesta legislativa sobre delfinarios a nivel federal y la confusa, contradictoria y omisa iniciativa para una ley de protección y bienestar animal capitalina, que su promovente, un diputado del Verde llamado Jesús Sesma intenta vender como la panacea. Seguramente los primeros que se impresionarán con ese proyecto serán los californianos. Ellos apenas prohibieron a partir del presente mes y a nivel estatal, la producción y venta de productos elaborados con piel de animales, convirtiéndose así en el primer lugar de los EE. UU. en promulgar una ley de esa magnitud. Hicieron valer sus principios, moral y co-no-ci-mien-tos por sobre cualquier otro interés. ¿Me estás leyendo inútil?

producciones_serengueti@yahoo.com

marielenahoyo8@gmil.com

Copyright © 2023 La Crónica de Hoy .