Quien calla otorga razón a las benditas redes sociales

El título de la presente colaboración obedece a que a pesar de que en las anteriores semanas se divulgó ampliamente (vía Twitter desde Amo la Ciencia-Lucía Hernández con análisis del experto JUAN_ORTIZMX, Director de lupalegislativa.mx) la carencia de presupuesto para alimentar adecuadamente a los animales alojados en los tres zoológicos de CDMX, como respuesta ¿oficial? sólo se promovió una ridícula nota periodística buscando taparle el ojo al macho, y un deficiente listado de productos que supuestamente solicitan para lo correspondiente, lo que no significa que los estén adquiriendo y menos en la cantidad, periodicidad y calidad que esa fauna requiere. Hasta ahí quedó todo, por lo que, entonces, se dejó venir más información, igualmente obtenida de la “base de datos de transparencia presupuestaria del Gobierno de la CDMX”, dándosenos cuenta de que asimismo se registró sensible baja presupuestal para la adquisición de medicamentos a partir de la administración de Claudia Sheinbaum, y que incluso hubo subejercicios (práctica sancionable) con montos importantes que supuestamente fueron regresados a Finanzas, donde se les pierde el rastro. Para el 2020, durante el cierre de las instituciones a causa de la Covid, apenas fueron destinados 193 mil 777 pesos al rubro, en comparación con los 2.1 millones programados desde la anterior administración para el 2019. Siendo así, y conociéndose el alto costo de los productos de uso veterinario, hay preocupación de que ni siquiera se haya aplicado en tiempo y forma el calendario de medicina preventiva (desparasitaciones y vacunaciones), y ello, pese al riesgo que particularmente corrían los grandes felinos y primates ante un posible contagio del maléfico virus por parte de sus manejadores. Obvio es que lo anterior provocó enojo social, fuertes reclamos públicos y hasta una segunda edición de fuerte video donde aparece una mujer, primero exhibiendo duramente el tema de los alimentos y posteriormente el de los medicamentos, responsabilizando de tales anomalías a la Jefa de Gobierno de la capital mexicana, peor digo yo, entratándose de una delicada omisión sanitaria y falta al deber moral de cumplirle a esos presos sin culpa con una mínima atención. Ese Tik Tok ha circulado intensamente en las distintas redes animalistas y por tanto he de suponer que también se pasea por los celulares y computadoras de los azcarmos, que al respecto se han mantenido calladitos posiblemente por la evidencia documental. En fin, que con todo y que ahora las instalaciones están supuestamente en manos expertas, la situación está del nabo, claro, porque el jefe y sus tantos jefecitos no se atreven a levantar queja ante el riesgo de perder el hueso, situación que les va antes que la salud de los animales cuyas numerosas muertes y mala salud durante los tres últimos años, se adjudican a estas carencias. Así las cosas…

Les cuento que cuando recibí la estafeta de la Dirección del Zoológico de Chapultepec, donde por cierto despachaba un MVZ, me encontré sin quinto presupuestal ni fondo revolvente, y para colmo dependiendo de una oficina del Bosque que sólo programaba “mangueras y pintura verde bosque” para la institución, por increíble que parezca. En el escritorio que me tocaba sólo encontré un ratón petrificado, y por supuesto heredé un almacén de alimentos que era saqueado diariamente por el propio personal. Por lo tocante a la farmacia, sólo era un mueble con algunos medicamentos alojado dentro de un cuartito. El caso es que tomé medidas drásticas (que a falta de espacio en otra ocasión contaré) para obtener presupuesto propio y adecuado para el preciso objetivo, factor que me permitió dejar bien surtida el área como constó en mi Acta de Entrega, en la que igualmente quedó registrado un cuerno de rinoceronte negro que… ¿dónde lo tendrán?

producciones_serengueti@yahoo.com

marielenahoyo8@gmail.com

Copyright © 2022 La Crónica de Hoy .