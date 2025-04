Crecerá 3.1% la producción de autopartes: INA

La Industria Nacional de Autopartes, que dirige Armando Cortés Galicia estima que la producción para el 2024 ascienda a cerca de 125,500 millones de dólares, lo que representaría un crecimiento de 3.1% en comparación con lo registrado en 2023. Con los datos de enero a octubre del año pasado, la producción de componentes en México mantuvo el pronóstico de 121,716 millones de dólares para el cierre de 2023, lo que se traduce en un incremento de alrededor del 17% con respecto a 2022.

El director enfatizó el perfil exportador de la industria de autopartes, ya que el 87% de la producción se vende al extranjero y el 13% es destinado al mercado doméstico. También explicó que, de los 35 países que registraron inversión extranjera directa en el sector de autopartes en México de 2006 a noviembre de 2023, China representó únicamente el 4% del total, sin considerar a Taiwán y Hong Kong.

Además, explicó la importancia de Estados Unidos como socio comercial de México y principal destino de sus exportaciones de autopartes, a raíz de acuerdos existentes como el T-MEC, que impulsan el intercambio regional y ofrecen un atractivo para los países que buscan invertir en Norteamérica motivados por el nearshoring y la producción de nuevos componentes para la electro movilidad.

El director mencionó que el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras muestra la inversión de 33 empresas de origen chino en el sector de autopartes en México de 2006 a noviembre de 2023, las cuales generaron un valor estimado de exportaciones a Estados Unidos de $1,083 millones de dólares en 2023, representando apenas el 1.17% del pronóstico de exportaciones totales de autopartes de México a EE. UU. durante el año pasado.

CIERRE. Nacional Monte de Piedad se encuentra en el camino de no retorno, siendo su destino final la desaparición de la Institución prendaria más antigua del continente, si no modifica su contrato Colectivo de Trabajo. La nueva fecha de emplazamiento a huelga está fijada ante juzgado para el 30 de enero de 2024, fecha en la que, de no aprobar el sindicato la propuesta de mediación de la autoridad, deberán tomarse decisiones difíciles encaminadas hacia el cierre paulatino de la operación prendaria, a partir del 1o de febrero próximo.

Monte de Piedad ha hecho del conocimiento público la necesidad de transformar el contrato colectivo de trabajo, que ostenta con su sindicato, dado que las condiciones actuales la están llevando a una situación de insostenibilidad financiera y operativa, que podría resultar en la quiebra de la Institución. Pasan los años y el empeño sigue cayendo, es urgente cambiar y el tiempo. Sin una transformación del CCT, Monte de Piedad es inoperante. En 2023, se realizaron un total de 7.2 millones de empeños, lo que representa una disminución del 8% respecto de 2022. A su vez, se ha registrado una caída del 30% en el número de clientes atendidos respecto del año 2019.

CERTEZA. A nivel mundial, uno de cada diez medicamentos en circulación es falsificado o de baja calidad. El empleo de códigos de barras en la industria farmacéutica da certeza a la población de que solo circulen medicamentos legales, y se prevenga la venta de tratamientos falsos, vencidos, prohibidos o retirados del mercado.

