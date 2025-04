Crisis migratoria afecta la economía

El número de migrantes que este año han pasado por México con el propósito de cruzar la frontera de EU, ha roto todos los récords. Cada año cruzan, de países latinoamericanos incluyendo a México, alrededor de 25.4 millones de personas con el objetivo de llegar al país de las barras y las estrellas. De esta cifra, México contribuye con un poco más de 11 millones, de tal forma que comparado con Venezuela, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Cuba y Haití, el nuestro es el que más migrantes genera.

En este contexto es que se vive actualmente la peor crisis migratoria en los últimos años, lo que está afectando seriamente la economía de nuestro país. Recientemente Grupo México de Germán Larrea se vio obligado a parar operaciones de algunos de sus trenes, alrededor de 60, por el flujo desmedido de migrantes. Las pérdidas se calculan en cerca de 40 millones de pesos diariamente. En el sector del autotransporte el problema no es menor, tan solo en Ciudad Juárez han estado parados 1,500 camiones de carga, que no pueden cruzar la frontera por esta causa. La CANACAR, que preside Miguel Ángel Martínez Millán, estima pérdidas de hasta 1,200 millones de dólares en más de una semana de no poder cruzar la frontera para introducir sus productos de exportación.

Este hecho que ha desbordado a gobiernos y autoridades migratorias de los países involucrados, ha llamado la atención de los analistas expertos en el tema, quienes han coincidido en que las causas principales de este fenómeno se encuentran en las condiciones sociales y económicas de los países expulsores que no ofrecen oportunidades para una vida digna donde se satisfagan las necesidades esenciales.

Los países que han implementado un modelo de política populista, cuya narrativa pone en el primerísimo lugar al pueblo, lo único que han logrado es empobrecerlo. Las decisiones en política económica donde el estado domina la economía y desdeña y margina la actividad empresarial privada, la generación de empleo se ve afectada, lo que se trata de paliar con dádivas menores que a sectores marginados de la población desde luego les ayuda pero no resuelven de fondo las causas de su marginación que se encuentran en una pésima distribución del ingreso, falta de inversiones y empleos dignos, así como grandes niveles de corrupción en el manejo de los fondos públicos.

Un ejemplo claro del fracaso en gobiernos populistas lo tenemos en la llamada República Bolivariana de Venezuela instaurada por el Chavismo en 1999, hace ya 23 años. El giro que tomó Venezuela después de ser un país democrático con buen nivel de desarrollo, resultó catastrófico y causa principal de que miles de venezolanos vean la forma de emigrar hacia otros países, principalmente a EU.

El saldo actual del Chavismo se resume en una hiperinflación que ha aumentado la pobreza, reaparición de enfermedades erradicadas, incremento de la mortalidad infantil por la desnutrición seria que se padece; violaciones a los derechos humanos, delincuencia, escasez de puestos de trabajo, medicinas, y artículos de primera necesidad. La crisis que padece el país se ha considerado por expertos de dentro y fuera de Venezuela como la peor en toda su historia.

Los problemas que orillan a miles de seres humanos de otros países expulsores de migrantes como Haití, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Cuba, no son muy diferentes a los de Venezuela, en algunos casos son peores, lo que demuestra que los países estatistas y simpatizantes de políticas económicas cerradas, donde se margina la inversión privada y la iniciativa individual, no favorecen la libertad del ciudadano ni la posibilidad de progresar.

En México no hemos llegado a situaciones extremas como en Venezuela, pero dependerá de que logremos gobiernos democráticos, responsables y convencidos de la necesidad de equilibrar la economía de mercado con la política social, evitando a toda costa el populismo.

