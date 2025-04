¿Fin de la diplomacia panda?

Pueda que tenga una tercera información alentadora, ya que al llevar a vacunar contra la rabia a mis varios lomitos y michis en una perlita de Centro de Salud ubicado en el Estado de México y que he frecuentado por 23 años, encontré que los certificados ¡por fin incluyen un espacio para señalar si las criaturas están o no esterilizadas!, detalle básico para elaborar estadísticas certeras y para la medición del impacto de esta medida que hoy más que nunca requiere de no bajarle la guardia y de seguirle con las campañas masivas y gratuitas que eviten la reproducción descontrolada de tan maravillosos animales. Ignoro si aplicó igual en otros estados y en CDMX. Ojalá. Si alguien me lo confirma lo agradeceré, ya que por otra parte, eso de que en la capital se condicione la vacunación y/o esterilización en instalaciones públicas a que los animales estén registrados en el RUAC, simplemente es cri-mi-nal. Punto.

EN OTRO ASUNTO… les participo que por el periódico Reforma entéreme ayer que el conflicto político entre los EE. UU. y la República Popular China escaló a niveles inimaginables, pues según y por ello mismo está procediendo el retiro de varios pandas gigantes “prestados” (alquilados vilmente) a diferentes instituciones zoológicas, entre las que está el Zoológico Nacional de Washington, entendido como el único de ese enorme país cuya entrada es gratuita y sobre el que me constan directamente los esfuerzos llevados a cabo para la conservación de la especie, lo que además recientemente quedó demostrado con la llegada de MEI XIANG y TIAN TIAN que a pronto tuvieron a su cachorro XIAO QI JI. Ahora los tres partirán a su tierra de origen el próximo diciembre, y tal parece que decisión similar abarcará asimismo Escocia y Australia (¿?) resultando muy preocupante ante la inconveniencia de poner todos los huevos en una misma canasta, a menos de que la RPCh esté volteando hacia otro lugares como México, sólo que, a saber qué pediría a cambio. Y es que a pesar de que en un principio los 7 zoológicos occidentales que en la década de los 70 recibieron incondicionalmente una pareja de PG como demostración de buena voluntad (incluso hasta posteriormente reponiéndoseles los individuos fallecidos), hoy deben pagar un millón de US dólares anuales por individuos, al tratárseles como moneda de cambio, sin omitir que de haber reproducción las crías serán y se manejarán también como propiedad absoluta de China, dado lo cual y cuando se les requieran deberán regresarlos para pasar a ser uno más del montón que mantienen en instalaciones harto cuestionables, privándolos así del privilegiado trato que se les otorga fuera al tratarse de una especie-emblema de la extinción y que todo indica, no padece el cautiverio.

Para cerrar por hoy, va mi más amplio reconocimiento a las chicas de @sereslibres_mx que hace unos días rescataron a la desnutrida yegüita (hoy ex carretonera) detectada entre los límites de los municipios Los Reyes La Paz y Chimalhuacán, EdoMex, donde colapsó por cansancio y tras ello fue brutalmente apaleada para que siguiera arrastrando la sobrecarga de basura que la tumbó. En este tema de crueldad animal, sépanse los munícipes, la omisión es delito…

