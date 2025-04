Ante una economía débil, mayor endeudamiento

Una de las principales promesas de campaña hechas por el entonces candidato AMLO, fue que su gobierno no endeudaría más al país, como lo hicieron los gobiernos neoliberales. Sin embargo la cruda realidad económica, ha invalidado la posibilidad de cumplir esa promesa. Y es que según datos del primer trimestre del año, dados a conocer por la Secretaría de Hacienda de Rogelio Ramírez de la O, el costo financiero de la deuda pública llegó a 252 mil millones de pesos, cantidad superior en 85 mil 940 millones de pesos a la inversión pública física, que es aquella que comprende construir, conservar o adquirir bienes de capital para obra pública, directa e indirecta y que ascendió a 172 mil 356 millones de pesos.

Al analizar el período desde el 2004 a la fecha, expertos en economía y finanzas, encontraron que la diferencia porcentual del costo financiero de la deuda, fue 50 por ciento mayor a la inversión física, diferencia que se considera la más elevada para un mismo período. Y lo preocupante es que en forma paralela, el gasto corriente del gobierno ha mostrado poco dinamismo.

Estos datos duros no son sino consecuencia de una política económica que en este sexenio se dicta desde palacio nacional, haciendo a un lado la opinión de los expertos. Menos mal que se ha respetado la autonomía del banco central, lo que ha permitido que se mantengan los datos fundamentales de la economía, es decir el tipo de cambio peso- dólar, beneficiado por el comportamiento de la moneda norteamericana y la llegada, con cifras históricas, de las remesas que nuestros paisanos envían desde Estados Unidos a sus familiares en nuestro país.

El gasto del gobierno en las obras insignia, Dos bocas, Tren Maya, AIFA, que salieron costando mucho más de lo previsto y la consecuente cancelación del aeropuerto de Texcoco, donde se perdieron cientos de millones de pesos que pagaremos todos los mexicanos por muchos años, han contribuido, en buena medida a la situación que hoy presenta nuestra economía. Y la única alternativa a la falta de recursos para hacer frente a los compromisos ineludibles, como el servicio de la deuda, las pensiones que para el 2024 tendrán un costo cercano a los 2 billones de pesos y los gastos en salud, seguridad y educación plantearán al gobierno del Presidente López Obrador la única alternativa posible que consiste en contratar más deuda.

Y con ese mayor endeudamiento que se requiere para pagar deuda y seguir en el circulo vicioso de me prestas para que te pague, se castigan recursos que bien podrían destinarse a inversiones productivas y no a gasto corriente, con lo que se cancela la posibilidad de que se de una derrama económica de beneficio social. Al no poder esperar un aumento de impuestos o la reforma fiscal tan necesaria para México, que en este sexenio está vedada, la única salida es que los mexicanos nos endeudemos más, de ahí que el Congreso le haya autorizado al Ejecutivo un endeudamiento de hasta 2 billones de pesos, terrible realidad, donde la opinión del pueblo es ignorada olímpicamente.

NEARSHORING AUMENTA DEMANDA POR FINANCIAMIENTO

Durante el año 2022 se presentó un incremento en las solicitudes para obtener financiamiento en diferentes sectores que están creciendo exponencialmente. Uno de ellos es el relacionado con la construcción de parques industriales en zonas cercanas a la frontera con Estados Unidos. Esto debido en gran medida al fenómeno de relocalización de empresas que buscan este tipo de lugares para ubicar sus instalaciones.

Santiago Sentíes, Director Comercial de JAS Financial Solutions, empresa especializada en gestión de créditos para proyectos de inversión, informó que en lo que va del año han recibido una gran cantidad de solicitudes de financiamiento que buscan ese propósito. Esta empresa ha gestionado en los últimos tres años poco más de 630 millones de dólares, que han sido canalizados a diferentes sectores como el de la agroindustria y el de manufactura, los cuales han presentado un incremento importante en cuanto a demanda por financiamiento.

Santiago Sentíes nos hace ver que con la desaparición de la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), antes conocida como BANRURAL, aumentará la demanda por financiamiento entre instituciones privadas ya que los proyectos relacionados con el campo no tendrán esa fuente de financiamiento.

