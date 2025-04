Golpe a la ciencia

En estos días el país vive una frenética actividad legislativa con el propósito, poco democrático de aprobar leyes al vapor que, sin respetar los reglamentos del congreso, que señalan la necesidad de discutir cualquier iniciativa a fin de lograr el consenso por una mayoría de legisladores y de esta forma la iniciativa pueda ser votada, después de agotar las discusiones.

Sin embargo, la mayoría morenista no ha respetado los debidos procesos y simplemente aprueban, con la mayoría simple que tienen, lo que les llega desde palacio nacional. Triste práctica del pasado, cuando el PRI era el partido hegemónico, que se utilizaba de manera frecuente, por lo que los diputados y senadores del llamado en ese entonces partido oficial, eran calificados por los críticos del sistema, como simples levanta dedos.

Dentro de la cascada de iniciativas que está recibiendo el congreso, sobresale la que desaparece al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) para crear en su lugar el CONAHCTI. El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación se aprueba por la Cámara de Diputados para entregar apoyos directos a personas becarias, humanistas, científicos, tecnólogos e innovadores. El nuevo instituto estará integrado por la Secretaría de Educación Pública, Universidades, Instituciones de educación superior y demás dependencias y organismos federales que fomenten la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Elimina la meta presupuestal de 1 por ciento del PIB nacional en la materia, así como la asignación de una inversión progresiva al ramo, anualmente.

En efecto el CONACYT no cumplió adecuadamente con su función pues avaló la entrega de miles de millones de pesos a grandes empresas nacionales y extranjeras que no requerían el apoyo. La investigación científica no llegó nunca a lograr que México alcanzara su independencia tecnológica, bueno ni siquiera fuimos capaces de crear una vacuna contra el Covid pues la anunciada vacuna Patria, nunca vio la luz. Es realmente triste que México se haya rezagado en este tema de la investigación científica y que países que hace 20 años estaban más atrasados que el nuestro hoy estén adelante de nosotros.

Aun cuando se reconocen avances en la nueva ley, destacados miembros de la comunidad científica han cuestionado que la nueva estructura del organismo otorgue todo el poder al estado cuando la investigación tiene que ser participativa, donde la comunidad científica, sea tomada en cuenta para la toma de decisiones y no se margine a los organismos y universidades del sector privado.

De nuevo la crítica presidencial que sustenta esta nueva ley se basa en la idea de acabar con la ciencia neoliberal, como si esta actividad debiera enmarcarse en un entorno ideológico y no en la búsqueda de la verdad científica que no tiene filiación política.

Lo deseable hubiera sido realizar un parlamento abierto donde se expresen todas las voces, en especial la de universidades, comunidad científica, expertos en la materia, estudiantes de posgrado y no sólo imperen los criterios políticos y el afán de recortar presupuestos y desaparecer fideicomisos como ha sido la tónica de este gobierno.

