Érase una vez...

Y ya entrando de lleno al tema estrella de hoy, confieso que desde antier traigo el corazón latiendo aceleradamente al enterarme, vía la red Xtwitter del diputado Jorge Gaviño, de que una naciente asociación civil denominada #TodasYTodosporAmorALosToros había promovido un Amparo contra la celebración de espectáculos taurómacos en la CDMX, y que el documento ya estaba radicado en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa, bajo el expediente 152/2024. Se esperaba que la resolución fuera en días, pero… ¡oh sorpresa!... se dio de inmediato por parte de la Juez Quinta de Distrito en Materia Administrativa, quien aprendiéndole la rapidez que para este particular asunto destacó a la Ministra de la SCJN Yasmín Esquivel, concedió la suspensión provisional de las “corridas de toros” evidenciando con ello a un tribunal sensible al derecho de los animales no humanos a no padecer violencia y muerte fuera de norma, máxime ahora que los “matadores” ni eso saben realizar bien y por lo tanto prolongan la agonía de los pobres animales al ahogarse en su propia sangre hasta que un ayudantito de plaza los remata. Lógicamente LA DETERMINACIÓN paró de pelos a los taurómacos, principalmente a los propietarios y al administrador de la Plaza México al tener lleno vendido (y seguramente los generales regalados promocionalmente) especialmente para el aniversario del próximo 5 de febrero, pero, como la audiencia incidental está agendada hasta el día 7, tan salvajes e inútiles matanzas -incluida la dizque despedida del “torero de a caballo” Pablo Hermoso, que no complacido con dañar a los toros y payasear con ellos, pone en riesgo a sus bellísimos… lo que le sigue… caballos- no se podrán efectuar. Y no es cuestión de libertades. No se confundan, y menos con el lleno del recinto. La libertad personal termina cuando se afecta la del prójimo, en este caso animales no humanos reconocidos por la Constitución de CDMX como seres sintientes que estamos o-bli-ga-dos a respetar en su integridad, por más que todavía no se hayan armonizado las leyes secundarias que, incomprensiblemente, como la capitalina de protección a los animales, mantienen excepciones especistas.

Hubo por ahí que el administrador de la “monumental”, furibundamente sentenció que en 48 horas sabríamos de ellos, partiendo de que presentarían un Recurso de Queja ante el Poder Judicial de la Federación, mismo que deberá seres resulto dentro de ese plazo por un Tribunal Colegiado de Distrito, sólo que, olvidando que la reanudación ordenada por la Suprema no fue con base al fondo que hoy presenta la AC referida, sino que obedeció a una falla técnica. Se analizó, pues, la forma y no el fondo, lo que esta vez obedecerá en contrario. De ahí que aunque todavía quede camino jurídico por recorrer, esta salvajada tiene los días contados por más que se aluda el derecho fundamental al trabajo. Siendo así, érase una vez en que el humano se divertía asesinando por diversión a los animales… ¡Y lo que nos falta!

producciones_serengueti@yahoo.com

marielenahoyo8@gmail.com

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .