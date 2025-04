En esta fecha hubiera querido abstenerme, pero…

Es la primera vez, en los ya casi 25 años que estoy a punto de alcanzar escribiendo, semana a semana, en este espacio que generosamente me permite La Crónica, que me toca hacerlo en Jueves Santo, lo que… confieso… me conflictuó un poco porque ante la conmemoración del dolor y la agonía de mi Señor Jesucristo, cualquier otro padecer pudiera resultar cuestionable o menor. Sin embargo, el continuo sobreactuar dizque a favor de los animales no humanos, inclusive mal utilizándolos políticamente, el debatible tráfico y la comercialización de la fauna silvestre o la constante violencia ejercida contra seres tan maravillosos y buenos como resultan ser siempre los animales de compañía, me obligan a no hacer pausa y a seguir denunciando, exponiendo, reclamando, solicitando, provocando y todo lo que más pueda servir para que quienes tengan el poder de poner un alto lo hagan, y quienes tengan que ser castigados sean enjuiciados y condenados como corresponde, no obstante parecer una ilusa. Es por ello que aunque habiendo querido escribir en esta fecha sobre alguna cosa bella alrededor de las criaturas y Jesús… por ejemplo su entrada triunfante a Jerusalén sobre los lomos de un pollino y su significado… hube de seguir con lo mío porque cuando estos inocentes no son objeto de un descontrolado tráfico y explotación más que abusivos, son violentados y lesionados al extremo, muertos o apaleados sin haber cometido falta alguna, como fue el caso sucedido apenas este pasado 31 de marzo, en la Puebla de @SergioSalomonC, donde a plena luz de día un apacible perrito negro que incluso portaba collar, fue vilmente agredido (sin mediar motivo) mientras a paso muy tranquilo pasaba de la acera a la vía de una calle tranquila (Privada de Carlos Salazar, colonia La Estrella, en Zacatlán, según el Twitter de @MaricelaGlezJ) para seguir, imagino, su acostumbrado paseo, más sin saber que a pronto sería víctima del energúmeno que conducía una camioneta de la @CFEmx, placas 86095, que salió de la misma sólo para tomar una varilla con la que sin la menor compasión propinó severo golpazo al animal que de inmediato expresó angustioso lamento por el dolor, y todo, sucedido ante la pasividad de los subordinados del tipejo que, seguramente acostumbrados a su abusiva violencia, ni siquiera intentaron pararlo con la voz. Desconozco qué fin tuvo ese animalito y paso aceite por ello, esperando que @ManuelBartlett, titular de la empresa para la que trabaja el agresor, proceda a su cese inmediato, además, por supuesto, de aplicarle todo el rigor de la ley tras haber desquitado su furia contra un ser tutelado que ni siquiera reaccionó para defenderse. No debe quedar impune el hecho, y menos cobijado sindicalmente.

En otro tema… cada día causa más inquietud el movimiento de cientos de felinos cuyo certero origen ¿se desconoce? y que supuestamente quien está al frente de la Azcarm presume haber “rescatado” para enviarlos a un “santuario” en India, que no es más que un vil y cuestionable zoológico. Urge que la Dirección General de Vida Silvestre- SeMARNat transparente ese traslado exhibiendo los permisos, incluso CITES, que hubieron de otorgarse para el propósito. Ello entre otros puntos, ya que la misma persona que pregonó lo anterior (de apellido Zazueta) es la misma que se está proponiendo para repartir por aquí y por allá la irresponsablemente crecidísima población salvaje de los Hipopótamos Escobar, aparte de ofrecer (¡ah, jijo!) poner a salvo a la vaquita marina o… quizás… ¿al negocio de la vejiga de totoaba? Que conste que es pregunta. Al respecto y desde la amplia e indiscutible experiencia que en el tema rescates-de-fauna-movilizaciones tiene el TWAS, Pat Craig, su Director Ejecutivo, ya se pronunció enérgica y puntualmente contra esa traslocación que cualquiera, con un dedo de frente, la dictaminaría improcedente. Veremos qué reacción tendrá el responsable colombiano del proyecto. Por cierto…

Más cínico no pudo ser el reciente comunicado de la Secretaría de Medio Ambiente capitalina informando que han disminuido las muertes de animales en los zoológicos de CdMx, a cargo de la dupla Marina Robles/Fernando Gual. ¡Y cómo no!, si con tanto fallecimiento cada vez hay menos población, sin omitir que en lo relativo a las cantidades mayores reportadas en “otros sexenios”, también tuvo responsabilidad el encargado referido.

