Hoy, Día Mundial del Gato

Los michis sin duda alguna provocan gran atractivo como por igual repudio, pero a nadie le son indiferentes. Son esas maravillas que simulan nuestra profunda tigridad, porque dígaseme si no, una mayoría de humanos quisiéramos ser en alguna vida ese maravilloso gran felino. Quizás por ese reflejo imposible es que la envidia hacia su serenidad, independencia, agilidad, seguridad y hasta por su aparente no fragilidad hace que algunas personas incluso los detesten, sin omitir todas las negras historias que se cuentan sobre ellos y los mitos sobre las enfermedades que trasmiten o provocan y que son el pretexto ideal para abandonarlos, peeeero… Tengamos presente que también han sido considerados divinidades e inspiración y compañía de grandes escritores como más adelante lo dejaré corroborado con algunas frases, no sin dejar de recordar al gran Jaime Sabines con El gato loco que gozo a cada que lo repaso, más antes de ello, permítaseme sacar de la duda a quienes leyéndome en este momento pensarán que estoy equivocada de fecha, pero no, porque a los gatos, a diferencia de otras especies animales, el mundo los celebra hasta en tres ocasiones, a saber: el 20 de febrero, porque la fecha corresponde al día del 2009 en que eutanizaron al otrora famosísimo SOCKS Clinton a causa del cáncer que irremediablemente demeritó su calidad de vida. Aquel Primer Gato habitante de la Casa Blanca era muy querido y como así, atiborrado de correspondencia que a su nombre un grupo de Veteranos contestaba a razón de la curiosidad por saber qué comía, donde dormía y en general cómo se movía un bichito que tenía acceso libre a la Sala Oval. ¿Qué tanto habrá escuchado (¡y visto!) cuando hacía presencia discreta en las reuniones presidenciales? Lo sabrá sólo Dios, pero lo que sí es un hecho es que los mininos son extraordinarios confidentes. La tercera fecha fue establecida para los 8s de agosto, como hoy, por parte del Fondo Internacional para el Bienestar de los Animales, mejor conocido como el IFAW por sus siglas en inglés, con la intención de crear conciencia sobre la sobrepoblación y el invisibilizado maltrato a estos felinitos. La tercera fecha, que más bien es “nacional”, fue la establecida desde el 2014 para los 29 de octubre por la activista Collen Paige, ante la extrema necesidad de llamar la atención sobre los cuidados, requerimientos y necesidades de estas criaturas. Leí por ahí que además hay otras datas dedicadas a dar un abrazo a los gatos y especialmente una apuntada hacia los de manto negro, tan cruelmente violentados hasta la muerte por su simple color. En fin, que hay mucho tema y material para escribir sobre gatitos pero no espacio suficiente, así que me iré ya sobre algunas de las tantísimas frases de personajes archiconocidos y que describen bien a los misifusos: Ojala pudiera escribir de manera tan misteriosa como lo es un gato: Edgar Allan Poe. Para un gato no es una condena ser libre, en cambio el hombre es responsable de su libertad: Jean-Paul Sartre. La manera de llevarse bien con un gato es tratándolo como un igual o incluso mejor, como el ser superior que él sabe que es: Ernest Hemingway. Querer a las personas como se quiere a un gato, con su carácter y su independencia, sin intentar domarlo, sin intentar cambiarlo, dejarlo que se acerque cuando quiera, siendo feliz con su felicidad: Julio Cortazar. Deberíamos ser como los gatos: arañar cuando se obliga a obedecer: Charles Dickens. Dios creó al gato para que el hombre pudiera acariciar al tigre: Jorge Luis Borges. No sé, no sé explicarlo, pero para mi el gato tiene demasiadas cualidades, es de una belleza cambiante, es grácil…: Carlos Monsiváis. ¿Y pensar que Miriam Pérez Gutiérrez, Rectora de la Universidad del Valle de México, Campus Querétaro ha dado instrucciones para “sacrificar” a la colonia minina ahí establecida? ¡Qué ignorancia señora! No sólo al devaluar la importantísima empatía de los estudiantes por esos seres indefensos, sino porque es de primero de preescolar saber que todo nicho vacío será ocupado y volverán otros michines, solamente que ya no controlados. La @UVMMEXICO reaccionó inmediatamente ante el levantamiento de reclamos en redes sociales, argumentando que en esa casa de estudios se promueve el respeto a la integridad y bienestar de cualquier persona o animal (que para el caso es igual), dando como falsa la información. A ver si los estudiantes que reportaron el hecho nos confirman que es así. Quedamos al pendiente.

producciones_serengueti@yahoo.com

marielenahoyo8@gmail.com

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .