Avanza en Senado Ley en materia de Desaparecidos; crea CURP biométrica que podrá monitorear en tiempo real

Con el pretexto de la localización en tiempo real de las personas, las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado aprobaron la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas y la Ley General de Población, en materia de Búsqueda, Localización e Identificación de Personas Desaparecidas con la que se crea la Plataforma Única de Identidad y CURP biométrica que obliga a todos los particulares a entregar sus datos biométricos, mismos que podrán compartirse de manera masiva entre las instituciones.

Es decir, la nueva normativa habilita una Plataforma Única de Identidad interconectada en tiempo real, la cual concentrará el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas; la Base Nacional de Carpetas de Investigación y el Banco Nacional de Datos Forenses.

Pero además, la versión digital de la Clave Única de Registro de Población como identificación --que estará a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones que encabeza, José Merino --podrá monitorear de manera continua el seguimiento de la Clave Única de Registro de Población de una persona desaparecida o “no localizada”, con el fin de identificar cualquier movimiento, registro o actualización que pudiera aportar información para la investigación, búsqueda, localización o identificación.

El dictamen aprobado por 20 votos a favor, 5 en contra y 4, establece que la CURP, que incluirá huellas dactilares y fotografía, se convertirá en el documento nacional de identificación con aceptación universal y obligatoria en todo el país, y tendrá un monitoreo en “tiempo real” para permitir búsquedas continuas y exhaustivas.

Asimismo se permitirá su uso en formato físico y digital, y su integración con otros sistemas como el Registro del Sistema Nacional de Salud.

Para evitar demoras en la localización de una persona, “en todos los casos, al momento de la presentación de la denuncia se iniciará una investigación y se le asignará el número de carpeta correspondiente”, este sólo hecho activará la emisión de la Alerta Nacional de Búsqueda, Localización e Identificación en todo el país.

Todo ello prendió las alarmas entre la oposición , quienes expresaron su rechazo a este dictamen al advertir que promueve un modelo de vigilancia masiva sin resolver de fondo la crisis humanitaria que enfrenta el país de personas desaparecidas.

GOBIERNO ESPÍA

El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, acusó a Morena y al oficialismo de lucrar con el dolor de las madres buscadoras para instaurar un “gobierno espía” mediante un paquete de leyes interconectadas que incluyen la Ley de Telecomunicaciones y la Ley de Investigación e Inteligencia.

Según Anaya, con solo teclear la CURP, el gobierno tendría acceso a datos personales, compras, hospedajes y geolocalización en tiempo real.

“La gente no va a aceptar al gobierno espía, que ustedes con teclear la CURP puedan ver lo que compraron en Amazon, el hotel donde se hospedaron, la geolocalización en tiempo real. Y yo sé, su argumento es necesitamos ese poder, queremos ser el gobierno espía para encontrar a los desaparecidos y para acabar con la crisis de seguridad. Convoquen a un parlamento abierto, no lo hagan en lo oscurito. (…) Es gravísimo lo que están haciendo. Yo cierro con una propuesta concreta, detengan este despropósito, no al gobierno espía”, sostuvo

INTERCAMBIO DE DATOS BIOMÉTRICOS

Esta Plataforma Única de Identidad también contará con los registros administrativos de servicios financieros, de transporte, salud, telecomunicaciones, educación, asistencia privada, paquetería y servicios de entrega, registros patronales y de seguridad social, religiosos; establecimientos de atención a las adicciones, y de toda institución privada que administre registros o bases de datos de personas.

“¿Cuál es la respuesta de la autoridad como solución en este dictamen a las exigencias de las madres buscadoras? Pues un instrumento y un mecanismo de control, una CURP biométrica obligatoria, que obliga a la portabilidad de datos, a la obligatoriedad de que los particulares entreguen todos los datos biométricos de los que disponen, que las autoridades puedan masivamente compartirse entre instituciones estos datos”, advirtió la priista, Claudia Edith Anaya

Esta reforma establece que el Instituto Nacional Electoral, (INE) previo convenio, permitirá a las Fiscalías… así como la Comisión Nacional de Búsqueda y las Comisiones Locales de Búsqueda la consulta inmediata de los datos biométricos.

“Si la Persona Desaparecida o No Localizada ha sido encontrada viva o si fueron encontrados sus restos, la autoridad competente cambiará su estatus como Persona Localizada en el Registro Nacional …”

“De ninguna manera esta reforma que hoy estamos discutiendo lleva al aval de la mayoría de los colectivos, no podemos afirmar que esta reforma lleva el aval, no lo digo yo, ahí están todos los comunicados”, reprochó la senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales.