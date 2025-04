Indispensable pasar de la indignación digital a la denuncia formal

Y ya que estoy sobre esto de recelar, obvio es que no se percibe que vayan a ser castigados, con todo el rigor que la normatividad permita, los infelices bomberos de Monclova que masacraron (no sin antes violentarlos físicamente) a varios perros que se supone estaban a cargo del área que les atañe tras ser rescatados de las calles, donde seguramente no hubieran perdido la vida de forma tan criminal y perversa. Al revisar el Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, di cuenta de que específicamente el ARTÍCULO 293 BIS 5 les aplica, ya que a la letra cita: En caso de que las lesiones o muerte del animal, sean provocadas por médico veterinario o persona relacionada con el cuidado, resguardo o comercio de animales, además de la pena de prisión (citada en otro de los artículos) se aplicará suspensión o inhabilitación, según sea el caso, por un lapso de uno a cinco años, del empleo, cargo, profesión, oficio, autorización, licencia, comercio, o cualquier circunstancia bajo la cual hubiese cometido el delito y en caso de reincidencia se revocaren de forma definitiva.

Por su parte, el ARTÍCULO 293 BIS 4 relaciona, entre otros supuestos, que serán considerados actos de crueldad, luego entonces DELITO: Lastimar y arrollar animales intencionalmente, causándoles torturas o sufrimiento innecesarios o con la intención de matarlos por el sólo espíritu de perversidad, venganza, odio o simple diversión, lo que sin duda también aplica para el caso pese a la mala redacción con la que inicia el párrafo, aunque de todas formas hay mucho hilo de donde cortar en todo el CAPÍTULO QUINTO dedicado a los DELITOS CONTRA LA VIDA, INTEGRIDAD Y DIGNIDAD DE LOS ANIMALES. Y ello, aparte de fincarles responsabilidad por lo que competa a la legislación administrativa de protección animal, a la NOM 033 que señala los métodos autorizados para dar muerte (dizque humanitaria) a los animales, y a la Ley Federal de Sanidad Animal.

Dado lo anterior, por este medio solicito atenta y respetuosamente, con fundamento en el artículo 8vo constitucional que avala mi Derecho de Petición, que el Fiscal General del Estado, Dr. Gerardo Márquez Guevara, atraiga el caso a Saltillo, donde está domiciliada su oficina… quizás a su FISCALÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMETIDOS POR AGENTES DEL ESTADO, ya que deficientemente no cuenta con una determinada para asuntos del tipo. Obran públicamente videos que consignan el terrible hecho, mismos que permiten identificar perfectamente a los actores en plena acción (no siendo, al parecer, la primera vez que cometen un acto así), salvo a quien gravó la infamia y que será muy sencillo identificar. Asimismo hay expuestas varias denuncias en las diferentes redes sociales, entre ellas Twitter, la cual ya fue reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gracias al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, como vía para que las autoridades a quienes se dirige deban atender y dar respuesta, pero, si el Fiscal considera que se requiere algo más será cuestión de que lo indique y saltaremos de inmediato miles… sí… miles de personas dolidas e impotentes por esta ignominia que no debe quedar impune como sucedió con el asesinato a mansalva de la osita negra de Castaños. Y…

Les cuento que en mi entorno fue bastante deficiente la reacción ciudadana de ayer miércoles al Simulacro Nacional por supuesto temblor. Además, quedó evidenciado total desconocimiento para el manejo seguro de los animales de compañía, tema que abordaré DM la próxima semana a falta de especio por hoy.

producciones_serengueti@yahoo.com

marielenahoyo8@gmail.com

Copyright © 2023 La Crónica de Hoy .