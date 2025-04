A este mundo ya se lo llevó el demonio

De no creerse el grado de violencia a que se está llegando con los animales no humanos, sea de forma consciente o inconsciente; directa o indirecta. En tan sólo una semana se me arremolinaron varios casos. Unos recientes y otros que llevan tiempo sin resolverse, pero que por ello mismo están levantando a una sociedad cada vez más indignada por esos crímenes. Siendo así, tuvimos que se dio un paro de labores en la Universidad Autónoma de México (UAM), convocado por una comunidad estudiantil harta del impune acoso sexual hacia sus compañeras. Muy bien y por supuesto que se entiende y respalda, sólo que a causa de ese movimiento las numerosas criaturas alojadas en los laboratorios y el bioterio del plantel Xochimilco la están pasando terriblemente mal; algunas incluso perdiendo la vida de manera infame o teniendo que ser “sacrificadas” porque aunque los alumnos han permitido el paso de los encargados de atenderlas, el permiso ha sido por tiempo muy limitado impidiendo de esa forma dar atención adecuada y precisa a la numerosa cantidad de conejos, ratas, cuyos y hasta ajolotes que ahí se tienen, situación que incluso resulta incongruente con la causa del reclamo, partiendo de que los estudiantes están cometiendo un abuso similar al tratarse de seres tutelados totalmente indefensos y dependientes de la mano humana para sobrevivir. El daño está siendo mayúsculo, y por tanto debe imputarse responsabilidad a quienes corresponda. En ello me encontraba, hecha un basilisco, cuando supe sobre el asunto de las miles de rayas mutiladas en playa Huatabampito, en Huatabampo, Sonora, donde la señora Elizabeth Guerrero Moreno, fue nombrada “por compromiso de campaña” Coordinadora del Departamento Municipal de Ecología, sin conocimiento ni cercano a la materia, dado lo cual permitió que se continuara… con-ti-nua-ra… con esa práctica criminal para la Madre Naturaleza; particularmente para el ecosistema al que pertenece la especie a cuyos individuos se les eliminó salvajemente su medio de defensa, y todo, para que los turistas no sufrieran picaduras. Así las cosas, me pregunto si nos tocará ver que se arranque la dentadura a los tiburones para evitar que muerdan a los nadadores oceánicos. Destituyeron de inmediato a la referida, sí, pero la sanción no debe quedar ahí ni para ella solamente. Debe procederse asimismo contra los fulanos que efectuaron el corte y que tras esa barbaridad y sin miramiento alguno arrojaron a los pobres animales hacia el mar cual si de lanzamiento de disco se tratara, lo que además impedirá medir el real impacto sufrido por esa específica población de elasmobranquios. Ello, aparte de lo que toque al presidente municipal “Chuy” Flores, quien aceptó públicamente compartir la responsabilidad al haber otorgado esa designación. Igualmente hay responsabilidad atribuible a la ProFePA de Blanca Alicia Mendoza, ya que desde el 2019 y a través de una petición-denuncia vía change.org tuvieron conocimiento de la monstruosidad sin atenderla ni prevenirla debidamente, no omitiendo que la omisión en estos casos implica también delito… aunque… a esta funcionaria eso le vale al tener varias denuncias en su haber sin que se le toque un pelo, como es moda sobre todo miembro distinguido de la 4T. No terminaba de digerir lo anterior…

Cuando recibí imagen de un cartel por el que se convoca a una marcha ciudadana (con vestimenta blanca) para hoy jueves 13, a partir de las 18 horas; manifestación que partirá de la Plaza de los Bomberos de Monclova, Coahuila, para protestar por causa criminal no resuelta desde el pasado septiembre, cuando trascendió el artero y crudelísimo asesinato de varios perros a manos de algunos bomberos, hoy vergüenza mayúscula para su gremio. Son personas identificadas y que todavía sabiéndose grabadas por otro inmundo, procedieron entre burlas a torturar, ahogar y a matar a palos a unos perritos que dizque habían sido rescatados y recibidos por esa área que no sólo abarca Bomberos sino también Protección Civil y… ¡hágaseme el canijo favor!… Protección Animal y que está a cargo de un tal Agustín Ramos Pérez. Espeluznante resultó ver a esos lomitos todavía moviéndoles el rabito a sus verdugos, mientras eran masacrados. Quedé muy descompuesta tras ver el video que documenta un hecho que no debe quedar impune. Hay más, pero ya no espacio ni deseos de seguir sobre estos temas que minuto a minuto me quitan aire de vida.

