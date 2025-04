De jirafas y del ¿Abandono? de Bella

En otro asunto, sin omitir que adrede dejo en el tintero lo del presidente Biden y la vaquita marina porque… ¡vaya que ES TEMA!… requirente de profundo y bien cuidado comentario, paso a referir, no sin preocupación, algunos casos sobre jirafas que traigo atorados, eso sí, hasta donde hoy me lo permita el espacio, prometiendo continuar, dado lo cual doy inicio con el asunto del jirafo MODESTO, cuyo fallecimiento a causa de un “infarto fulminante” en junio del año pasado (tras aguantar un cautiverio de 22 años en el malogrado dizque zoológico municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua), dio lugar a que se tramitara la llegada de otro macho para este junio, pese a la muy deficiente infraestructura con la que cuenta el Parque Central para dar albergue a la especie, y por lo que obvio, se paró de pestañas el animalismo, todavía más, a la llegada de quien ahora se conoce como BENITO y que, según, proveniente de un zoológico de Culiacán, Sin., arribó en destartalado camión al lugar referido para enfrentar, de entrada, el insoportable ruido de la maquinaria pesada que dentro de su supuesto recinto está haciendo trabajos de adecuación, mismos que, sí o sí, debieron realizarse antes, contando para peor y pese a los extremos calores de la temporada, con un tubo que le encanta lamer y que en la punta presenta una sombrilla, asimismo desvencijada, para supuestamente cubrirlo de los inclementes rayos solares. Asimismo, la casa de noche es la misma caseta… ca-se-ta… que por años resguardó a MODESTO, quien se comenta, se dice y se rumora que justo por no contar con resguardo adecuado, en una temporada de frío perdió parte de sus orejitas a causa de que se le gangrenaron, y ese mismo lugar, sépase, es hoy el que ocupa BENITO, sólo que ahora recién pintadito de blanco y adornado muy educativamente con el emblema del gobierno en turno. Por esto y más es que se exige su traslado a un santuario texano, solicitud hasta la fecha ha sido denegada, entre otras cosas porque circula el chismarajo de que es un regalo que el corcholato Adán Augusto hizo a diputada del rumbo con la que lo relacionan sentimentalmente… sólo que sea por eso… ya que entercarse en mantener así al larguirucho joven, incluso con la intromisión de la misma gobernadora Maru Campos, suena, lo menos, extraño. Así pues, y quedando al pendiente de este complejo brete que va para muy largo, les cuento que…

Recién empezado el presente mes se dio a conocer la muerte de otro macho de jirafa llamado MUÑECO; esta vez en el Zoológico de Morelia, Michoacán, pero cuya información era muy imprecisa y preocupante, tanto en la edad del individuo como en la causa de su muerte, razón por lo que pedí encarecidamente a mi compañera de causa y amiga, la Dra. Rosario Herrera, activista en el Estado, que averiguara si era posible con el mismo Director de la Institución lo que en realidad había sucedido, resultando el hecho en una entrevista muy interesante sobre la que me explayaré, DM, la otra semana.

