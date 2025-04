¡Maldita sea! Otro que se va sin pagarla

Este mundo está pudriéndose por entero y a pasos agigantados. No se sale de la dolorosa guerra de Rusia contra Ucrania que se entró a una espiral imparable tras el desastre que los terroristas de Hamas provocaron con su sorpresivo ataque finsemanero a Israel, causando daños irreparables en la población civil… bebés, niños, mujeres y ancianos… y con ello, claro, también a los siempre relegados animales, particularmente los de compañía. Las imágenes que al respecto está compartiendo Network for Animals son simplemente desgarradoras, y digo yo, si a esa gente no le importaron los peques humanos cuyos derechos fundamentales están por arriba de cualquiera otro asunto, menos les interesarán las otras criaturas. A los atacados porque están concentrados en defenderse y vengar el hecho y a los otros porque simplemente no tienen alma. Su cielo depende de eliminar “infieles”. Dado lo anterior…

Me leeré sumamente estúpida… no importa… reclamando la blandengue sentencia impuesta por la jueza Mónica Mellado al tal Sergio Morales Buendía, dictándole, sí, pena de prisión, pero apenas por 5 años, 7 meses y 15 días, lo que le permite purgar la pena en una libertad dizque condicionada a portar un brazalete localizador y para rastreo. Al parecer no bastaron las brutales tomas en video donde consta que, sin mediar motivo alguno y para peor habiéndose descrito el acto como resultado de una frustrada extorsión, el desgraciado avienta al indefenso perrito SCOOBI/BENITO a un cazo con aceite hirviendo, para que hubiera procedido la sumatoria de lo dispuesto en otras normatividades y el tipo pasara esos y más años encarcelado. Para esto, sépanse que la Fiscalía mexiquense le fijó además una mísera multa de 38 mil 902 pesos, que a saber si el fulano pagará, marcándole asimismo un pago de 28 mil 217 como reparación del “daño moral” causado, obligándome con ello a preguntar a quién se lo entregarán, puesto que el perrito aparentemente tenía hogar y un niño que lo cuidaba, peeeero, quien fincó la denuncia fue una organización de la sociedad civil dedicada al rescate de perros en situaciones extremas. Será interesante saber el real destino de esa lana, y todo, porque no se trató de un delito “grave”, luego entonces, ¿a qué esperan los legisladores para imponer lo correspondiente?, pensando inclusive en el peligro social que estas personas representan, pues comprobado está que todo es empezar con el más débil de la cadena para seguirse de frente.

Al menos en medio de todo este desaseo humano sucedió que el sábado pasado se llevó a cabo una Velada por los Animales que tuvo como escenario la bellísima explanada del capitalino Palacio de las Bellas Artes, misma que lució todavía más hermosa al recibir la dulzura y frescor de cientos de almas que refugiadas en diversas organizaciones o por iniciativa y convicción personales se congregaron, por la tarde, para pedir la libertad de todos esos seres sintientes atolondrados en los mataderos o encerrados y violentados para deleite de quienes no terminan por entender el derecho de esas criaturas a coexistir entre nosotros, los ¿racionales?, sin violencia y explotación. Vestidos de negro, formales y serios, la concurrencia acompasó el pacífico evento con cortos pero efectivos discursos, incluso musicales, marcando el hecho con un manifiesto y la promesa de tratarse del inicio de un proyecto que se irá repitiendo hasta lograr su objetivo. Al respecto, recuerdo haber participado en una velada similar hace ya como 23 años, cuando con todo y todos en contra, los activistas versus la tauromaquia nos mantuvimos a las afueras de la Plaza México, hoy GAD cerrada por un Amparo (concedido por el juez Jonathan Bass) contra la crudelísima, primitiva e inútil matanza de toros, que solamente se entendería revocado de existir interé$es$ oscuros o movimientos de presión/extorsión. Por cierto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación recién atrajo a revisión un Amparo contra esa suspensión promovido por la empresa Diversiones y Espectáculos, mismo que fue aceptado a revisión por los ministros de la Segunda Sala al “tener méritos de interés y trascendencia para que ese alto tribunal lo conociera”. Así y todo, la resolución tuvo un voto en contra (Javier Laynez), tres a favor (Luis María Aguilar, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz) y uno inválido por ausencia del ministro Alberto Pérez Dayán. Veremos a fin de cuentas de qué lado mascará la iguana…

