México en la antesala del panel de arbitraje

Un panorama desalentador, por decir lo menos, es el relacionado con la resolución de las controversias interpuestas por Estados Unidos y Canadá con motivo de las violaciones al capítulo 31 del T-MEC.

Las señales de preocupación comenzaron desde el momento en que la nueva titular de la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro, no mostró el más mínimo interés durante la presentación realizada por el equipo negociador a su llegada a esta dependencia la semana pasada. A esto le siguió la renuncia solicitada a la subsecretaria Luz María de la Mora, quien venía desempeñándose como la representante de México en el proceso de solución de controversias.

Lo que preocupó aún más a los expertos en comercio internacional fue que el funcionario que ha sido designado para sustituir a de la Mora es Alejandro Encinas Nájera, quien no tiene experiencia en ese tema y su actividad como titular de política laboral y relaciones institucionales en la Secretaría del Trabajo, poco o nada tiene que ver con la problemática que se está discutiendo.

Cada minuto cuenta en este momento, ya que entre noviembre y diciembre deben quedar resueltas las dudas que formularon los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, de lo contario se iniciará el proceso contencioso del panel.

En días pasados el Presidente López Obrador declaró que EU se desistiría de dar el paso hacia un panel porque había entendido la posición de México en materia energética y buscaría llegar a un acuerdo satisfactorio. No pasaron 24 horas para que la oficina del representante comercial de este país afirmara que si bien se trabaja para lograr una resolución mutuamente aceptable, en el caso de que las consultas no aborden las preocupaciones de EU, el país de las barras y las estrellas puede solicitar el establecimiento de un panel para resolver el asunto.

De no lograr los acuerdos necesarios, porque el gobierno del Presidente López Obrador no esté dispuesto a ceder en nada respecto a su posición, a México no le convendría un panel para el desahogo de las controversias, ya que, según expertos en la materia, nuestro país lleva las de perder en los litigios y las indemnizaciones multimillonarias en dólares que tendrían que pagarse, pondrían en serios aprietos a nuestra economía.

El sector privado ha llamado la atención sobre el problema que lo mismo afectaría a los grandes grupos empresariales como América Móvil, Femsa o Banorte, que a medianas y pequeñas empresas al tener que lidiar con nuevos problemas en sus negocios, aparte de los que ya se tienen y que se verán agravados en el próximo año 2023, con una economía en recesión y por lo tanto un crecimiento nacional más que mediocre.

INTERJET NO APELARÁ DECISIÓN DE LA SCJN

El director general adjunto de Interjet, Carlos del Valle, aseguró que la aerolínea no interpondrá una apelación a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a cargo del ministro presidente Arturo Zaldívar, en donde se obliga a la empresa a pagar los adeudos que tiene con sus empleados. Sin embargo, aseguró que revisarán la cifra real de trabajadores de la empresa, ya que, según dijo, el número de empleados presentado ante la autoridad está inflado. De acuerdo con el laudo emitido por la SCJN, Interjet deberá pagar más de 2 mil millones de pesos para cubrir sus adeudos, y en caso de que no le alcance tendrá que rematar sus bienes. Aun así, el directivo tiene la intención de que la aerolínea regrese a operar en diciembre próximo desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y Toluca.

