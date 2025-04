Nissan produce un vehículo cada 20 segundos en México

La semana pasada Nissan Mexicana dio el banderazo de salida para el inicio de la producción del nuevo Kicks, un SUV compacta, en su planta de Aguascalientes 1, que, si bien tuvo problemas en el principio de su comercialización, conforme pasó el tiempo fue mejorando su desempeño, hasta producir 280 mil desde el 2016, hoy se prepara para exportarlo a 80 países. En el recorrido a la línea de ensamble Nissan mostró su músculo productivo, siendo relevante, porque estamos hablando de la marca líder en participación de mercado desde 2009, en que General Motors, en medio de su crisis, tuvo que ceder el prestigiado sitio.

Mucha tinta e información digital ha corrido en los últimos dos años, hablando de la llegada de las marcas chinas como si fuera a devorarse el mercado nacional. La realidad es que superar la infraestructura que ha desplegado Nissan en México en 60 años es harto difícil. Un dato sencillo, es que sumando sus tres complejos productivos, que incluye Civac, en el estado de Morelos, producen un auto cada 20 segundos y en los últimos 18 meses sumaron 1 millón de vehículos ensamblados.

Otro de los datos interesantes es que Nissan es la marca que más autos venden en México hechos en México, ofertan más de 143 mil unidades anuales, que incluye modelos como March, Versa, V-drive, Sentra, NP 300 y ahora las dos versiones de Kicks, porque a decir del presidente y director general, Rodrigo Centeno, va a sobrevivir la actual versión y se sumarán la nueva generación para finales del año.

Alcanzar esos niveles de producción y venta en México está prácticamente en chino. Podría, como en el caso de KIA, gracias a su planta de Nuevo León, donde producir K3 y K4, competirle en un segmento específico, pero de manera integral, que pudiera retarle es imposible. De hecho, en la crisis logística del año pasado Nissan tuvo el desplante de contar con su propia empresa de transporte, esas que llaman madrinas, con 150 unidades.

Las marcas chinas son una competencia que debe tomarse en serio y aprenderles muchas de sus estrategias, cómo, por ejemplo, transportar sus vehículos en contenedores. Nadie en la industria lo hacía, pero de que van a avasallar a las marcas establecidas es una especulación de quién no sabe o conoce la industrial. Crear los centros logísticos para distribución de refacciones no se hace de la noche a la mañana. La marca china que más ha crecido MG día a día tienen que aumentar sus números de partes y crecer el centro de distribución y cargar con un cúmulo de clientes insatisfechos, no con el auto, sino el servicio post venta. Todavía le falta un buen trecho para ponerse al nivel de Nissan.

BANCOS.- Scotiabank, bajo la dirección de Adrián Otero en México, celebra por sexta vez consecutiva el evento PyME & Premium Talks, en colaboración con Visa y GNP. En esta edición, se espera la participación de más de 1,000 pequeñas y medianas empresas a lo largo del país, en importantes ciudades como Monterrey, Querétaro, Mérida, Ciudad de México y Guadalajara. El ciclo de eventos concluirá el 2 de octubre.

