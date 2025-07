El Tío Sam arma a terroristas

Un hombre sostiene una pistola Glock 19 en una armería de Miami, Florida, en una imagen de archivo. Un hombre sostiene una pistola Glock 19 en una armería de Miami, Florida, en una imagen de archivo. (EFE)

Armerías de Estados Unidos, ubicadas de manera no causal a lo largo de la frontera con México, han pertrechado por años, con armas de última generación, a las bandas delictivas dedicadas al trasiego de drogas, que año con año se cobran allá miles de vidas.

Esas bandas ahora son denominadas grupos terroristas internacionales, pero siguen recibiendo armas americanas.

La presidenta Claudia Sheinbaum hizo bien en recordar que en todo este tiempo el gobierno americano sólo ha hecho un operativo contra el tráfico de armas a México, como si no fuera un problema continuo y creciente.

La Casa Blanca quiere mejor resultados en el tráfico de fentanilo desde México y amaga con descarrilar la economía nacional a golpedearanceles, pero qué hace Washington para frenar el tráfico de armas, qué hace para disminuir el consumo. Casi nada, es la respuesta. México cumple, pero Washington se queda corto y reparte culpas.

Claquetazo en el Colegio Nacional

El nombre del cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu aparece este miércoles en los espacios principales de medios electrónicos, digitales y de prensa, ante la noticia de que ha sido elegido nuevo integrante del Colegio Nacional, la Máxima Cátedra de México, creada hace ocho décadas.

Una institución de élite con la misión de difundir el conocimiento y con ello aumentar el nivel cultural del pueblo de México. Entre sus integrantes siempre ha habido notables artistas plásticos y literatos. Alejandro González será el primer cineasta del selecto grupo.

El propio director de Amores Perros lo dijo así: “Me conmueve especialmente que, por primera vez, el cine, como forma de reflexión, memoria y lenguaje, tenga cabida entre las voces tan lúcidas y necesarias para el país”.

La presencia de González Iñárritu enriquecerá el diálogo entre el Colegio Nacional y la sociedad y abre vetas para conservaciones profundas en torno al arte, la sociedad e incluso la política.

Karma político

La 4T, en su primero y segundo pisos, le ha sacado raja política al caso de Genaro García Luna, como una forma ideal de golpear a Felipe Calderón que en el 2006 les ganó la presidencia “haiga sido como haiga sido”.

Pero tendrán que cerrar ese depósito de municiones quesignifica García Luna, si Adán Augusto López no sale a explicar con detalle cuál era su relación con Hernán Bermúdez, su secretario de Seguridad en Tabasco y, al mismo tiempo, jefe del grupo delictivo La Barredora.

Ya se dijo que no se le investiga, nadie lo demanda por el momento, pero López no es un político más, fue aspirante presidencial y ahora es jefe del Senado de la República, no pueden hacer como que nada pasa.

Cosas del karma político, Adán tendrá que decir que nunca se enteró de nada, que no se imaginaba que su mano derecha era un gánster. No puede dejar pasar demasiado tiempo, senadores aliados y adversarios ya lo están apurando.

La maraña de Uriel

Vaya lío en el que se metió el exfiscal de Morelos, Uriel Carmona.La Fiscalía Superior del Congreso local lo tiene en la mira por un desfalco superior a los 250 millones de pesos durante el tiempo en que fue servidor público.

La falta de transparencia en las cuentas que entregó constituye una maraña inexpugnable para los escrutadores que se abren paso entre pagos, honorarios, facturas canceladas, viajes al extranjero sin soporte y una red de movimientos que según las autoridades parecen simulaciones.

Todavía no se le requiere judicialmente, pero sí está llamado a hacer las aclaraciones de inmediato. El pronóstico del tiempo para el exfiscal Carmona es de cielos encapotados y tormentas eléctricas.