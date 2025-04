Oposición y construcción de acuerdos

La política en general es, entre muchas otras cosas, un proceso a través del cual se busca construir acuerdos entre diversos actores para la búsqueda de objetivos comunes, coincidentes o, cuando menos, no contrapuestos. En este sentido, la política busca sumar, integrar y generar sinergias. Cuando hablamos de política electoral, lo anterior se vuelve más evidente: se trata de establecer alianzas con cuantos actores políticos sea posible para lograr la mayor cantidad de votos. En este caso, la construcción de acuerdos y la formación de alianzas se da de manera muy distinta dependiendo de si esto se hace desde el gobierno o desde la oposición. El partido en el gobierno construye acuerdos a partir del ejercicio mismo del poder y desde los apoyos con los que indirectamente cuenta, en tanto que la oposición se ve forzada a generar alianzas desde fuera del poder.

De cara al proceso electoral de 2024, la importancia de las alianzas ha adquirido un peso mayor al de otros tiempos. Aun cuando en México existen siete partidos políticos con registro nacional, es probable que en las próximas elecciones existan tres o, incluso, dos opciones electorales. Hoy sabemos que Morena, PT y PVEM llevarán como candidata a Claudia Sheinbaum y que la alianza electoral se reproducirá en prácticamente las nueve elecciones de gubernaturas, así como en los procesos electorales legislativos. Del otro lado, tres de los cuatro partidos de oposición, PAN, PRI y PRD, parecen caminar rumbo a la elección presidencial con Xóchitl Gálvez como abanderada del Frente Amplio por México. MC, por otra parte, ha señalado su intención de competir con un candidato propio, aunque sin cerrar las puertas para llegar a un acuerdo con el Frente que les permita, a inicios del próximo año, organizar una suerte de segunda vuelta en la que se defina un candidato único opositor.

En este escenario, y considerando que los acuerdos de Morena, PT y PVEM han sido construidos desde el ejercicio del poder, los principales interesados en generar el mayor número posible de alianzas tendrían que ser los partidos de oposición. Sin embargo, a lo largo de los últimos meses, los partidos y no pocas de las organizaciones que conforman el Frente Amplio por México se han dedicado a cerrarse a la posibilidad de construir más alianzas que aumenten su posibilidad de triunfo. En distintas ocasiones han dinamitado las posibilidades de establecer acuerdos con MC, al descalificar a este partido y señalarlos como cómplices de Morena y esquiroles de la democracia. De igual manera, se han dedicado a rechazar a quienes asumen una actitud crítica respecto de la manera en que se está llevando la campaña de Xóchitl Gálvez.

Por otra parte, aun cuando el esfuerzo político y electoral que hoy ha llevado a Gálvez a la virtual candidatura del Frente comenzó a través de la suma de organizaciones ciudadanas que demandaron a los partidos su participación en el proceso de nominación, llama la atención la ausencia de nuevas adiciones una vez que aquella se concretó. Hasta ahora, pareciera que quienes dirigen los trabajos políticos dentro del Frente no han buscado construir alianzas para sumar a otros grupos que podrían tener simpatía por ellos al no coincidir con Morena y su candidata. Incluso, la actitud tanto de los dirigentes partidistas, como de algunos líderes sociales que simpatizan con Gálvez, ha sido la de denostar a quienes no manifiestan su apoyo a la candidata frentista. Pareciera que la estrategia no es la de generar acuerdos, construir alianzas y sumar apoyos con otros grupos y liderazgos, sino simplemente esperar a que estos se acerquen de forma espontánea. En contraparte, pareciera que MC tiene un poco más de perspectiva, al plantear que, en cuando inicie formalmente el proceso, designará cuando menos la mitad de sus candidaturas al margen de la militancia emecista y privilegiando el liderazgo y la representatividad de ciudadanos apartidistas.

En cualquier caso, una cosa es clara: si la oposición no comienza a generar alianzas con líderes de grupos, sectores y organizaciones, sus candidaturas no tendrán mayor viabilidad de triunfo.

Profesor de la UNAM y consultor político

Twitter: @JoaquinNarro

Correo electrónico: joaquin.narro@gmail.com

Copyright © 2023 La Crónica de Hoy .