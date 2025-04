Oposición y proyecto alternativo

Los procesos electorales son los momentos en los que una sociedad elige de entre distintas propuestas de gobierno aquella que le parece la más adecuada para lograr determinados objetivos y, de esta manera, satisfacer necesidades y aspiraciones personales y colectivas. En todos los casos, con excepción de aquellos en los que se funda un Estado y el pueblo suscribe simbólicamente ese contrato social del que hablaba Rousseau, el primer gran debate entre la ciudadanía es dicotómico: continuidad de un proyecto político o cambio en la ruta que ha seguido el gobierno en turno. Frente a este dilema, es natural que quien encabeza la candidatura del partido político en el poder, tenga como base de su oferta electoral lo que hasta ese momento ha realizado el gobierno, mientras que el partido o partidos opositores buscarán construir un proyecto alternativo que ofrezca cambio y transformación.

La historia política reciente de nuestro país ha vivido tres grandes alternancias en poco más de un siglo. En el año 2000, Vicente Fox ofreció sacar al PRI de Los Pinos para lograr el cambio político. Doce años más tarde, en el 2012, frente al rotundo fracaso de la estrategia de seguridad de Felipe Calderón y una endeble situación económica provocada en buena medida por la crisis mundial de 2008, en una definición que pareció sustentarse en la consigna popular “más vale viejo conocido que bueno por conocer”, la sociedad mexicana decidió dar una nueva oportunidad al PRI. Apenas hace cinco años, la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República se sustentó en una promesa de transformación de la vida pública de México que terminara con la corrupción, la frivolidad y la falta de resultados que muchos veían en muchas áreas del gobierno de Enrique Peña Nieto.

En los momentos en los que cuatro partidos de oposición buscan ganar las elecciones de 2024 – tres agrupados en el Frente Amplio por México y Movimiento Ciudadano corriendo de forma independiente – es necesario que se construyan y oferten proyectos alternativos a lo que Morena y sus aliados han realizado como gobierno y hoy ofrecen como plataforma electoral. En la elaboración de estos proyectos es necesario, en primer término, identificar las principales inconformidades respecto del actual gobierno del mayor número posible de personas. En segundo lugar, es indispensable diseñar soluciones y alternativas que den respuesta y atiendan a las necesidades de quienes no coinciden con el gobierno y los partidos en el poder. Finalmente, se requiere ofrecer el proyecto alternativo a la sociedad entera e implementar estrategias capaces de convencer al electorado sobre la viabilidad y conveniencia de aquél.

A menos de ocho meses de las próximas elecciones, lo que hasta ahora se conoce sobre el FAM y MC es discordante entre sí. Por un lado, Xóchitl Gálvez y PAN, PRI y PRD no han logrado iniciar la construcción de un proyecto alternativo de gobierno. Hace quince semanas el FAM anunció que José Ángel Gurría, ex secretario de Hacienda y Crédito Público y ex secretario general de la OCDE, sería el responsable de elaborar la propuesta de plan de gobierno de esta opción política. Ante la falta de resultados, apenas el domingo 15 de octubre, la candidata frentista anunció la incorporación a su equipo de Enrique de la Madrid, con la responsabilidad de organizar las mesas de trabajo para la construcción del proyecto de gobierno. A un mes y medio de su designación de Gálvez como virtual candidata, apenas comenzarán a diseñar aquello que pretenden ofrecer al electorado. MC, por su parte, ha tomado como base de su proyecto alternativo el diagnóstico y la propuesta construida por decenas de especialistas, líderes sociales, académicos y actores locales y regionales agrupados en Mexicolectivo y presentado en julio pasado.

En el caso de Morena y sus aliados es previsible y lógico que su oferta electoral será la de consolidar lo que ellos mismos han dado en llamar “la transformación de México”. Por lo que hace a la oposición, el FAM apenas comenzará a construir su propuesta, mientras que MC trabaja sobre una visión de país desde la ciudadanía. Muy pronto conoceremos cuál de las oposiciones cuenta con un verdadero proyecto alternativo de gobierno.

Profesor de la UNAM y consultor político

Twitter: @JoaquinNarro

Correo electrónico: joaquin.narro@gmail.com

