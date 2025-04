Países productores y exportadores de alimentos

Recientemente, con cifras de la Organización Mundial de Comercio (OMC), México, al cierre del año 2023 se convirtió en el séptimo mayor exportador de alimentos del mundo. La Unión Europea (UE), encabezó esta relación con una venta anual de 741 mil millones de dólares (MMDD), continúa Estados Unidos con 168, Brasil 143, China 83, Canadá 72, Indonesia 50, México 50, la India con 48, Australia 43 y Tailandia con 42. Durante el último año, México logró mejorar del 9º al 7º lugar en el ranking de los países exportadores de alimento y es el 2º país de América Latina que exporta estos productos. En el caso de nuestro país, nuestras exportaciones de alimentos han crecido en buena medida por los acuerdos del T-MEC y su amplia diversificación agrícola, así como la demanda internacional y la mano de obra competitiva. La cerveza es el producto alimentario que más exportamos, seguido por el tequila y otras bebidas procesadas. Registran el aguacate, el tomate y el limón, aunado al pan, aguas y refrescos y frutas y nueces.

La fortaleza original de un país depende de su riqueza natural y en especial del manejo humano que se logre hacer con ella en forma positiva. Estados Unidos es el principal productor del mundo en una amplia gama de productos agrícolas, como soja, maíz, carne bovina y aviar. Es el tercer lugar en carne porcina y algodón, y con ello, su producción tiene bastante influencia en los precios internacionales de muchos productos básicos. En el 2012, para Estados Unidos las exportaciones agroalimentarias representaban el 6 % del gran total y en el año 2023, este aumentó al 14 % del gran total. Los principales mercados de exportación de Estados Unidos son: China, México, Canadá, Corea del Sur, Filipinas y Colombia. China adquiere el 30 % de las exportaciones norteamericanas en alimentos y México compra el 20 % del gran total. A partir del 2021, Estados Unidos incrementó la superficie cultivada y también logró mayores rendimientos en maíz y soja, y con ello, lograron producciones récord con un incremento del 5 %. México, durante los últimos años ha importado de estados Unidos 18 millones de toneladas de maíz anualmente. Dentro de este renglón se trabaja en pláticas con nuestros socios del T-MEC ya que nuestro país insiste en que el consumo de maíz transgénico no es apto para el ser humano y el acuerdo está pendiente.

Una de las principales exportaciones de la Unión Europea (UE), son los productos lácteos con 25 mil millones de euros anuales. La carne de cerdo es el producto cárnico más exportados en el 2023 con 16 mil millones de euros. este sector genera 44 millones de empleos directos. China tiene una producción de granos donde comprenden cereales, oleaginosas, proteaginosas y algunos tubérculos y con ello, el arroz representa el 30 % de su producción total, el maíz un 40 % y el trigo el 20 %. En sus exportaciones, destacan el trigo, el arroz, productos hortícolas y de ganadería, el maíz, algodón y pieles.

Nuestro planeta sostiene a 8 mil millones de personas, las cuales requieren de alimentación diaria y con ello, nuestra realidad es que el agua y los alimentos se han convertido en una arma política y económica. Quién no produce lo suficiente para su consumo, está expuesto a un sometimiento de quién se los vende. E insisto: la última guerra mundial será por el control del agua y de los alimentos.

