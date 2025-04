Paridad de género, obstáculo para la democracia

Un hecho que ha venido a cimbrar a los partidos políticos o por lo menos ponerlos de cabeza ha sido la disposición del INE y el TRIFE, de aplicar una cuota obligatoria de género en los procesos electorales que están a punto de iniciarse. Esto con base en la aprobación del decreto que reformó varios artículos de la constitución en mayo de 2019.

El nuevo requisito ya empezó a ser aplicado en el proceso electoral iniciado hace apenas unos días, no sin la resistencia a su aplicación por algunos de los partidos políticos, como el PAN, el Verde y MC. La magistrada Janine Otálora, fiel a su género, apoyó la medida y apuntó que ya es tiempo de dar un trato equitativo a las mujeres en política, recordando que en los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Tabasco y Veracruz nunca ha gobernado una mujer.

El caso es que con este nuevo ordenamiento, mediante el cual de las nueve gubernaturas en que Morena seleccionó candidatos, el INE determinó que el movimiento debería incluir a cinco mujeres, por lo que cuatro candidatos hombres tendrían que quedar fuera, aun cuando obtuvieran mejores votaciones. Se ha dado el triunfo a varias mujeres de Morena sin haber obtenido la mayoría en las encuestas. El caso más notorio y que causó gran revuelo fue el de la CDMX donde a pesar de que Omar García Harfuch obtuvo casi 14 puntos arriba de Clara Brugada en las encuestas, el triunfo se lo dieron a la ex alcaldesa de Iztapalapa.

En estricto sentido fue una decisión anti democrática ya que no debe negarse nunca el triunfo legítimo de una candidata mujer cuando lo obtenga pero si no sucede así, y de todas formas se declara ganadora una mujer, sólo por su género, se está faltando a los principios elementales del juego democrático.

Lo cierto es que la decisión de incluir a García Harfuch, haya sido de quien haya sido, se veía como una estrategia inteligente para asegurar el triunfo de Morena en la ciudad capital, que en las pasadas elecciones del 2021, perdió nueve importantes alcaldías de las 16 que conforman la CDMX, y no está fácil ganar en el próximo 2024 dado que siendo la capital una ciudad con una fuerte y mayoritaria clase media, donde Morena no es cien por ciento popular, los votantes se inclinan en forma importante por los candidatos del PAN. Y a pesar de ese hecho, de acuerdo a encuestas de popularidad, García Harfuch se veía como claro favorito para ganar la más importante alcaldía del país

Pronto se escucharon las voces de los inconformes por la decisión de Morena, pero quienes se opusieron a que fuera Harfuch festejaron la decisión, el caso de Paco Ignacio Taibo II fue muy sonado ya que el director del Fondo de Cultura Económica siempre había estado contra el ex jefe de la policía capitalina y al defender la decisión dijo que un movimiento como Morena no debe buscar solamente ganar una elección. Algo muy parecido opinó Gerardo Fernández Noroña, olvidando que el objetivo y razón de ser de un partido político es lograr el poder. La campaña sucia desplegada contra García Harfuch por los grupos más recalcitrantes y duros de Morena salió triunfante así que si pierden la capital, lo que no puede descartarse, en gran medida habrá sido su culpa.

Hubo varias reacciones de enojo por parte de los candidatos sacrificados, pero finalmente se disciplinaron y el manejo de Morena para quedar bien con los grupos extremistas del movimiento así como con el inquilino de Palacio Nacional, fue exitoso.

Pronto vendrá lo mejor ya que el candidato del Frente opositor Santiago Taboada, a pesar de la guerra sucia que ha padecido, cuenta con una imagen bastante positiva por su eficaz labor al frente de la alcaldía Benito Juárez y siendo de extracción panista, las simpatías de la clase media estarán de su lado. Veremos.

