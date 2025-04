Éramos muchos y parió la abuela

No puedo más que expresarme con emoción ante la belleza y astucia que desde ahora, a sus apenas tres meses de edad, son visibles en el cachorrito de Pastor Alemán (pelo largo) donado por Turquía al Ejército Mexicano, en reciprocidad por la pérdida del maravilloso SOLDADO PROTEO que perdió la vida mientras apoyaba labores de rescate durante el terremoto que recientemente asoló esos lares. El nombre del chiquito que el pasado 2 de mayo llegó a tierra mexicana, tras aproximadamente 15 horas de vuelo, ha sido puesto a concurso entre tres propuestas, a saber: Proteo II (Segundo), Arkadas (de sonido y traducción muy desagradables en nuestro español y que significa “amigo”) y Yardim, que según, significa “ayuda”. Hasta aquí todo bien, pronunciándome en lo personal por el primer nombre, solo que… caray… el pequeño… sí… seguramente será debidamente adiestrado para apoyar las labores sociales de nuestras Fuerzas Armadas, pero al igual será u-ti-li-za-do para reproducción, más no sólo para obtener hijitos que fichen dentro de un servicio sino para terminar como obsequio entre los altos mandos y hasta para negocito en las medianías, porque no me vengan con que son estrictos y cuidadosos con este tema, cuando la SeDeNa produce… sí… tal cual… ¡300 cachorros por año! en un país con una sobrepoblación canina de susto y que perfectamente podría aprovecharse para el efecto, una vez que el sector formal de la protección animal les corriera el protocolo y los rehabilitara. Y es que si no… entonces… surge preguntar qué les están haciendo a los tantísimos nacimientos cuando no cubren el perfil o a los que juzgan inservibles para el objetivo. ¿Son desechados mediante matanza?... ¿regalados entre la tropa?... ¿Negociados por abajito? En resumidas cuentas, ¿qué demonios sucede con ellos? No hay de otra que lo expuesto, y lo peor es que nunca conoceremos con certeza el destino de esas criaturas a cargo de una Institución impenetrable. Lloro. Y en esas me andaba, cuando recibí un video que de verdad me resultó imposible de creer a primera vista, pero que es criminalmente real, ¡OJO ProFePA!, por cuanto aparece hablando el santón que encabeza la AZCARM, esto es, la AC que reúne a los zoológicos y acuarios mexicanos, y todo, para compartir que una hembra y un macho de tigre que mantenían juntos… “resulta que tuvieron hijitos”. Tres, que al experto del señor Zazueta le aparecieron sin sospecha como resultado de la convivencia entre KHLOE y AQUILES, ejemplares provenientes del criadero, perdón, del “santuario” BJWT, y que todos vimos saliendo de ese infierno en terribles condiciones físicas. El macho, incluso, con secuelas del trastorno metabólico que presentó desde cachorro.

Como todo nacimiento, se pensaría esta circunstancia como algo a celebrar, más no en este preciso caso porque las crías, además de provenir de ejemplares bajo aseguramiento por causa penal, son resultado de individuos desnutridos y enfermos y no de una selección genética con miras a la conservación de la especie, dado lo cual, terminarán en infames recintos o en el mercado, ya que es a lo que se dedica Zazueta, máxime tratándose de grandes felinos harto demandados para enemil motivos y que llegando a los 8 meses serán imposibles de controlar, como no sea manteniéndolos encerrados en los recintos improvisados del “Santuario Ostok”, cuya denominación ofende por cuanto uno de los principios de esos lugares es precisamente evitar a toda costa la reproducción y el sitio, con lo sucedido y otras cositas detectadas, parecería más bien una réplica región 4 del malogrado lugar del Ajusco. Y es que ¡por dios!... sólo hay que tener dos dedos de frente para entender lo que ahí se maneja, pero, la ProFePA-Blanca Alicia Mendoza fingirá que la virgen le habla porque simplemente no podría con el paquete.

Nota aparte: mil disculpas por ese “graVó” que apareció con tamaña falta de ortografía en la colaboración de hace dos semanas (gracias a quien me la señaló), y al igual porque para el dicho citado ahí mismo debió aparecer “tela” y no “hilo” de donde cortar. Obvio que lo primero fue dedazo. Lo segundo no. Simple atarantamiento de mi parte.

producciones_serengueti@yahoo.com

marielenahoyo8@gmail.com

