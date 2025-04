El perro voto

¡Qué maravilla fue ver a tanto perrito acompañando a sus humanos a expresar su voto el pasado domingo! Todos arregladitos, limpitos, juiciosos y cumpliendo con las obvias reglas sociales como son portar collar y/o pechera, con identificación, e ir controlados con correa. No me tocó ver o saber de algún asistente o miembro de casilla que protestara o interpusiera queja sobre la presencia e incluso participación de estos grandes compañeros. Tampoco se les impidió o restringió el paso, y eso que para la ocasión ninguno de los que me tocó avistar llevaba chaleco que lo señalara como perro de asistencia, salvo los perros-guía, claro, portando siempre el arnés que los distingue. Es más, se viralizó el caso de una adorable perrita poblana llamada DAISY, la típica frenchmaltesiana de manto blanco que ya cargando a cuestas 14 años de edad requiere atención permanente, dado lo cual, como su tutora Elena y la madre de ella, o sea, la abuela de la criatura eran funcionarias de casilla, optaron por llevarla para no dejarla sola tantísimas horas, eso sí, llevando puesto un chaleco color crema que la distinguía, al igual, como “funcionaria”, y así, entre las piernas de los asistentes y acomodándose a ratos en su camita para descansar, comer e hidratarse, pasó quietita la jornada hasta regresar ya muy tarde a casa, pero satisfecha de la aventura. ¡Caray, cuánto hemos avanzado en el trato social hacia nuestros más cercanos animales de compañía!, pero…

Qué contraste tan inmenso y triste me resultó enterarme, casi al mismo tiempo, primero, vía la página de Fb del Programa Universitario de Bioética de la UNAM, que cada año son abandonados en Ciudad Universitaria ¡entre 40 y 80 perros!, preguntándose y preguntándonos a los seguidores, si sabemos la razón de que ello suceda, e invitándonos a participar precisamente en un concurso de carteles alusivos al tema (Bioetica.unam.mx); y luego, seguidamente por otras redes sociales, de que tras la exhaustiva búsqueda de la perrita MONI, desaparecida el pasado 27 de mayo, el cuerpecito de esa linda viejita ya sorda y cegatona había sido encontrado enterrado en la jardinera de una casa contigua a su hogar, al parecer una unidad departamental ubicada en la calle Crisantemo de la colonia Ciudad Jardín, en Coyoacán, donde su presunta asesina de nombre Flor, señora ya entrada en años, tras llevársela seguramente a base de engañifas la tundió a golpes hasta privarla de la vida pese a su mínima de talla. Negrita, canosa, confiada, tipo chihuahuita y ya evidentemente desgastada por el paso de los años, presentó a la necropsia estallamiento de vísceras y múltiples fracturas. ¡Increíble! La Fiscalía Especializada en la materia ya tiene carpeta de investigación abierta, y al haberse dado los hechos en CDMX la pena debe ser, sí o sí, carcelaria, además, desde luego, de la correspondiente multa administrativa. Quizás nos van a salir con que a la señora le falla el coco o que por su edad es improcedente su encarcelamiento o que no fue la victimaria, pero descansa saber que tanto los tutores de la chiquita como el bravísimo grupo de rescate Escuadrón Salchicha no quitarán el dedo del renglón hasta obtener real #JUSTICIAPARAMONI. Sumémonos los más posibles a la exigencia ciudadana para que se castigue ejemplarmente el violento acto bajo el Código Penal capitalino, además de buscarle por otras normatividades administrativas contravenidas que permitan acrecentar la pena. ¡Ya basta de estos abusos! Lo peor fue que tan pronto dieron cuenta de la ausencia de MONI, su familia humana recorrió el vecindario de punta a punta preguntando si alguien la había visto, incluida su asesina, quien negó saber algo de la perrita hasta que por denuncia anónima, apoyada posteriormente en video de cámara de seguridad, quedó capturada la imagen de la fulana siendo seguida por MONI hasta entrar a su departamento, donde seguramente fue privada de la vida. El dramático final se dio a conocer apenas este 4 de junio. Y…

¿Qué celebrar ayer, Día Mundial del Medio Ambiente, cuando sigue la mortandad de monos saraguatos extendiéndose ahora hasta Campeche y Veracruz?

