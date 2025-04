Ponderan el tren Maya sobre el Cambio Climático

El gobierno de México ha tenido pocos resultados que mostrar en la Conferencia de las Partes (COP28) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCCC). En términos generales, la política del país ha sido regresiva para transitar hacia una economía baja en carbono y dejar atrás el uso de los combustibles fósiles. Es importante destacar al respecto que México no está destinando esfuerzos ni recursos suficientes para el tema de la Adaptación al cambio climático. A la fecha, nuestro país no cuenta con una política nacional, ni con un plan de acción sobre adaptación al cambio climático.

CEMDA dio a conocer desde que el Ejecutivo envió su propuesta de Presupuesto de Egresos para 2024, los recursos del Anexo 16 que deberían destinarse a acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, se están dedicando en más de un 70% a proyectos como el Tren Maya, Sembrando Vida y para infraestructura para transporte de gas fósil.

De igual forma, como lo ha denunciado Nuestro Futuro, Conexiones Climática y Greenpeace México no existe una política pública orientada a atender el tema de los desplazados climáticos como se ha visto en el caso de la comunidad de El Bosque, en Tabasco, en la cual más de 80 familias han perdido sus hogares por el avance del mar en su territorio a causa de erosión costera exacerbada por fenómenos climatológicos extremos, sin que hasta el momento se les haya reubicado como ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador en una conferencia de prensa mañanera. Otro ejemplo es el reciente caso del huracán Otis que devastó el puerto de Acapulco y para cuya reconstrucción no existen recursos etiquetados ni un plan de acción basado en la Adaptación y resiliencia al cambio climático.

OPORTUNIDAD.- Debido al cambio climático y prolongada sequía no hubo agua suficiente en las esclusas del Canal de Panamá, por lo que grandes buques de cereales que llevan cosechas desde el centro de exportación de la costa estadounidense del Golfo de México rumbo a Asia navegan por rutas más largas y pagan fletes más altos ante la congestión de los buques y las tasas de tránsito récord.

Actualmente sólo se permiten 22 tránsitos diarios, frente a los 35 que se permiten en condiciones normales. En febrero, los tránsitos se reducirán a 18 diarios.

SUELDOS.- Ramsé Gutiérrez, CFASVP / Co-Director de Inversiones de Franklin Templeton comentó que a pesar de que el aumento del salario mínimo es notable en términos generales, su impacto en la sociedad no es uniforme debido a varios factores: primero, no afecta a la economía informal, que representa más del 50% de la actividad económica del país; además, no conlleva necesariamente beneficios generalizados para todos los sectores de ingresos bajos, ya que podría compensarse con la disminución de otros beneficios que podrían incentivar un aumento de la informalidad económica. Destaca el analista que, cuanto mayores son los aumentos del salario mínimo, mayor es la proporción de la población que gana entre 1 y 2 salarios mínimos, lo que a su vez puede generar una mayor presión inflacionaria para el año siguiente.

INVERSIONES.- Grupo Fisher's, que tiene por socios y directivos a Charles Hamparzumian y Manolo Ablanedo, entre otros; incursiona con un nuevo restaurante de comida griega de alta gama. Se trata de Mentor, que se ubica dentro del Hotel St Regis de la Ciudad de México. Con este, son 34 restaurantes que tiene el grupo, 2 de ellos en el extranjero que están en San Diego, Estados Unidos; y Madrid, España. Con ello, esta empresa fundada en 1989 cuenta con más de 2 mil empleados y 7 marcas con distintivos.

Para Mentor cuentan la sociedad de los restauranteros griegos George Konstantinou e Inés Zikou, pero además varias de las materias primas de los alimentos del restaurante son importadas de Grecia, inclusive parte de su staff es procedente de aquel país como los chefs, mixólogos e incluso el dj. Mentor es más que un restaurante; es un viaje culinario que transporta a los amantes de la buena comida directamente a las encantadoras calles e islas de Grecia. Su concepto, denominado 'La Puerta de Lujo a Grecia', busca ser un auténtico portal hacia la rica tradición culinaria y cultural de esta nación mediterránea.

