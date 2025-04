Se refunda y transforma la ANP en una ONG

El lema dice renovarse o morir y después de 100 años de creada la Asociación Nacional de la Publicidad, que nació el 23 de octubre de 1923, anunció su refundación y modernización ya no como Asociación Civil, sino como una ONG -Organismo no gubernamental- esquema que le permite una respuesta más rápida a los grandes retos que enfrenta el sector en la actualidad, con la incorporación de la era digital y la inteligencia artificial. Los cambios son profundos, pero la idea es mantener valores fundamentales como no manipular, no mentir y sí cultivar, informar evitando generar controversias.

Los grandes capitanes de la publicidad, muchos de ellos que representaron toda una época como Issac Chertorivsky, Javier Sánchez Campusano, Raúl Camou, Alfonso Pieza Canela, se dieron cita en el Club de Industriales para participar en el relanzamiento. “La idea es que a través de una ONG , se consolide a la ANP como un árbitro de calidad moral en cuanto a controversias en materia de comunicación entre empresas, gobierno y sociedad civil, de tal forma que regresemos y reconozcamos la importancia que tiene la comunicación al tiempo que valoremos la responsabilidad que conlleva”, señaló Gary Bermúdez, quien preside esta nueva época de la ANP.

La nueva ONG contará con un Comité de Honor y Justicia formado por ex presidentes de la ANP y reconocidas personalidades de los ámbitos mediáticos y periodísticos, de la política, publicidad y mercadotécnia. Durante el re lanzamiento Gary Bermúdez dio a conocer un decálogo que guiará las acciones entre las que destaca observar y atender a las violaciones en materia de comunicación que distorsionen, manipulen, engañen o induzcan de forma influenciada y no ética la toma de decisiones de los sectores impactados.

TURISMO.- Grupo Xcaret, que lleva la familia Quintana, dio un paso adelante en su objetivo hacia una mayor inclusión. Si bien ya han avanzado con sus colaboradores en diversas áreas de la empresa, a partir de este 10 de diciembre iniciará con acciones de inclusión a personas con discapacidad auditiva, integrando a colaboradores que brinden apoyo al público sordo en “Xcaret México Espectacular", además, también va a incorporar la participación de talento artístico con sordera. Sin duda se trata de una gran iniciativa en apoyo a un sector de la población que merece más apoyo

INNOVACIÓN.- La multinacional francesa Veolia, que en México dirige Arnaud Penverne, desarrolló una nueva solución tecnológica de geofísica avanzada para la remediación ambiental, que en síntesis es una radiografía de un terreno o instalación industrial. Utiliza un dron equipado con diversos instrumentos, como fotogrametría, sonar de barrido lateral y georadar, para determinar las condiciones ambientales del sitio y las posibles afectaciones. Con esta información, la compañía puede plantear las alternativas de remediación según los tipos de afectaciones localizadas y seleccionar las tecnologías de remediación adecuadas para el sitio. Permite identificar y posicionar elementos de interés, como agua subterránea, infraestructuras bajo el subsuelo, hallazgos arqueológicos y pasivos ambientales.

CONFIRMADO.- Aunque en muchos medios y redes sociales aseguran que el nuevo SUV de Nissan, Kicks se producirá solo en México, la realidad es que también se ensamblará en la planta joven de Brasil, apenas inaugurada en 2014.

