Previsiones ante repunte del COVID

No cabe duda que la gestión de las compras gubernamentales es algo que debe realizarse con especial cuidado, sobre todo cuando se trata de temas relacionados con la salud de la población. Con la aproximación de la temporada invernal y la consecuente baja en las temperaturas, las enfermedades respiratorias aumentan considerablemente.

Es en este contexto que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que bien dirige el dinámico Zoé Robledo, se prepara desde mediados de año para contar con los suministros necesarios en cuanto al diagnóstico y tratamiento de este tipo de afecciones. En especial, la mayor preocupación sigue siendo el virus del Covid-19, cuyas variantes han generado un aumento importante de casos durante las últimas semanas.

En junio pasado, la Dirección de Prestaciones Médicas de este instituto inició el proceso de compra para adquirir 1 millón 500 mil pruebas rápidas mediante la licitación pública LA-050GYR047-E33-2022, con lo que se pretendía cubrir las necesidades para la detección del virus en el segundo semestre del año.

El 19 de agosto se realizó la presentación y apertura de las propuestas, con la finalidad de emitir el fallo, de acuerdo a las bases, el 31 de ese mes. El fallo fue diferido en varias ocasiones, y finalmente se canceló el pasado 19 de septiembre, aduciendo la baja demanda por este tipo de pruebas.

Sin embargo, el 23 de noviembre, la misma área requirente inició un nuevo proceso bajo el número LA-050GYR047-E49-2022 para comprar de manera urgente 3 millones de pruebas rápidas, lo doble de la anterior. En las bases se solicita la entrega de las piezas para el mes de diciembre, lo que según los distribuidores es difícil de cumplir en tan poco tiempo por no contar con ese número de pruebas en stock.

El desarrollo que ha tenido la adquisición de estas pruebas ha generado inquietud entre las empresas participantes, ya que con la cancelación del primer fallo quedó expuesta información confidencial que les da una clara ventaja a otros competidores en esta segunda licitación. Seguramente las autoridades del instituto tomarán cartas en el asunto para asegurar una competencia equitativa.

CAMBIOS EN LA GUARDIA NACIONAL

La incorporación de la Guardia Nacional, que dirige Luis Rodríguez Bucio, a la Secretaría de la Defensa de Luis Cresencio Sandoval, generó algunos cambios al interior de esta institución. Uno de ellos tiene que ver con un área muy sensible para el correcto funcionamiento de esta dependencia, ya que es la encargada de realizar las compras. Me refiero al área de adquisiciones que está bajo la supervisión del general Fernando Joaquín Ávila Lizárraga. Expertos en esta materia nos hacen ver que algunos cambios realizados por los funcionarios recién llegados a esta institución, no garantizan el piso parejo para todos los participantes en los procesos de licitación. Lo mismo se dice de otras áreas en donde se contratan diferente tipo de servicios.

Ojalá que los nuevos mandos de esta importante institución tomen cartas en el asunto y revisen que los procesos de compra se desarrollen de forma transparente, apegados a la Ley de Adquisiciones del Sector Público.

