La Profepa, totalmente rebasada

En otro asunto, ¡pues nada!, que se le juntó harta chamba a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que en el transcurso del presente mes, no sólo está demostrando abiertamente su incapacidad técnica en el CASO BJWT -con poco más de un centenar grandes gatos todavía pendientes de evaluar, estabilizar y trasladar a lugar seguro- sino que ni siquiera manifiesta visos para la captura y presentación ante MP de Eduardo Serio, el conocido violentador de tan numerosa fauna. Aparte, bajo su manejo ya se les murió una leona, de cuya pérdida fuimos enterados por voces ajenas, sin tampoco saberse hasta la fecha quién tuvo a su cargo la necropsia y menos aún los resultados de la misma. Trascendió asimismo que se les murió ya una segunda leona y que van por una tercera pérdida sin que ProFePA de color, teniendo para colmo encima un segundo aseguramiento en Tijuana, donde fueron encontrados 6 leones en un rancho asegurado, al parecer igualmente en malas condiciones y, hace apenas unos días, se les apareció un joven tigre en una taquería de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, que al percibir el olor proveniente del establecimiento ubicado en céntrica calle de la localidad, de inmediato dijo de aquí soy y se plantó en el sitio para que le cumplimentaran el antojo. Se presume escapado de la casa de un “galeno” que dizque lo rescató de mala vida, pero exhibiendo factura de su compra en una Comercializadora de Exóticos que, todo indica, pasó a mejor vida dado que su propietario, según, cursa un proceso penal relativo al tema. Así las cosas…

Es claro, clarísimo, que la entidad a cargo de Blanca Alicia Mendoza no está pudiendo con el paquete y tampoco se está dejando ayudar, impidiendo incluso el paso, en tiempo y forma, del personal de los zoológicos foráneos que se han presentado para apoyar el resguardo de algunos de esos grandes felinos, pero, tampoco ha hecho lo pertinente para atender debidamente a los animales in situ. Lo más reciente que se supo fue que un aproximado de esas 50 criaturas estaban por salir con rumbo al Estado de Sinaloa, pero conociendo el territorio, de momento no recuerdo lugares públicos con la capacidad suficiente como para recibirlas para siempre… porque así será. Preocupa que vayan a salir del infierno donde estaban para entrar en una espiral igual o peor, permaneciendo en áreas de cuarentena o esperando turno para salir al aire libre por el resto de su vida, como sería el caso de Chapultepec. Además, de estar listas instalaciones para dignificarlos y atenderlos como se merecen y necesitan… ¿por qué no darlas a conocer con imágenes y santo y seña? Lo anterior, sin omitir que también me hace ruido la prisa… mucha… de trasladarlos, partiendo de que no son ninguna ganga y sí en cambio un tremendo y co$to$o reto. Por ello…

Es momento exacto para que los diputados se obliguen a poner un alto al tema con urgente reforma y adiciones a la Ley General de Vida Silvestre, y no sólo para prohibir terminantemente la tenencia de carnívoros silvestres en manos de “particulares” e incluso de lugares registrados sin propósitos de auténtica rehabilitación y/o conservación, sino al igual, para detener la facilidad e indulgencia con la que la Dirección General de Vida Silvestre otorga autorizaciones para el propósito, entratándose de una de las direcciones más corrompidas de la SeMaRNat, y…

Termino por hoy agradeciendo a la AC Abriendo Jaulas & Abriendo Mentes-Diana Valencia, el haber recordado en sus redes sociales a mi amado orangután JAMBI, a 7 años de su fatídica muerte.

