Para una real recuperación de Ely no todo será la compañía de otra prisionera

Y ya que estoy en esto de la fauna confinada, parece ser que el destino de la elefante ELY no será otro que permanecer el resto de su vida (sufrientes varios años más si no la eutanizan antes) enclaustrada en el Zoológico San Juan de Aragón de la capital mexicana, y todo porque los santones de esta rama y momento -algunos ya muy traqueteados y por ello ahora referidos como “especialistas o grandes expertos” y otros que tras estar en el averno se reposicionaron- decidieron que no se le puede destinar al santuario que la recibiría en Brasil al tratarse de un largo viaje… sí… que no resistiría… ¿si?… una elefante enferma… ¡achis!... y que “tiene las patas rotas”… ¡újule!… Esto último, a decir de quien preside la Asociación de Zoológicos y Acuarios de la Republica Mexicana. Siendo así, intentarán resolver la soledad de ELY, pero, lamentablemente disponiendo de la vida de otra elefante cirquera que quizás ya estaba bien adaptada y estableciendo familia en el Zoofari de Morelos, a donde llegó hace 8 años, pero sitio que ahora habrá de abandonar en calidad de “préstamo indefinido” para ejercer como dama de compañía, lo que entonces hace preguntarme la razón por la que existiendo tal posibilidad, no se haya pensado mejor en trasladar a ELY a donde el clima y un hábitat mucho más extenso y natural, que no “naturalístico”, posiblemente le sentaran mejor para su sociabilización, artritis y complejo problema dérmico que a saber si se remediará o empeorará con la presencia de la madurona amigocha, si es que se concreta pronto su llegada, porque no se estableció fecha. Igual y la acomodan a beneficio promocional de la Primera Corcholata, pero mientras…

Les cuento que durante la conferencia convocada para este pasado lunes con motivo de anunciar el arribo de GIPSY, no sólo se reconoció la multireclamada soledad de ELY, sino también las carencias de su recinto para el que “los especialistas” requirieron intervención, pese a que Fernando Gual (encargado de los zoológicos de CDMX) había atosigado con que se trataba de un sitio enorme y ejemplar, casi que el mejor del mundo mundial, resultando que no sólo debía ampliarse sino ser acondicionado, especialmente en lo tocante al piso suave que la criatura requiere por su condición motriz; señalamientos todos y cada uno que… debe constar… les fueron observados insistente, puntual y públicamente, durante los últimos 7 años, por doña Diana Valencia, Directora de la AC Abriendo Jaulas & Abriendo Mentes, quien visita a ELY varios días a la semana para documentar su estado físico y comportamiento, privativamente las esteriotipias que continuamente presenta, pero aun así, la señora fue marginada de un acto que debió incluirla simplemente para agradecerle su esmerado trabajo, especialmente al no haber fallado en ninguno de los puntos sobre el mal estar de la criatura y que ahora se cuelgan los “expertos”, incluso, ¡ojo!, tratándose de supuestos que pudieran recaen en delitos por omisión o maltrato animal, claro, si la justicia fuera justa e independiente. Estaré dando seguimiento a este asunto.

