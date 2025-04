Slim y los medios

Siempre que Carlos Slim convoca a los medios de comunicación, como ocurrió el pasado 12 de febrero, sus conferencias son esperadas con especial interés. Y cómo no, si es un empresario de enorme peso que para muchos representa la voz del empresariado mexicano, no sólo por ser el hombre más rico de México y uno de los 12 a nivel mundial, sino porque su trayectoria ha estado unida, los últimos decenios al desarrollo del país.

A raíz de la compra de Teléfonos de México (TELMEX), empresa monopólica del estado que en aquél entonces se caracterizaba por su mal servicio y se encontraba en una situación financiera deficitaria, pero que con el cambio de manos y una eficiente administración, Slim y su grupo lograron reconvertirla gradualmente en una empresa exitosa cuyos servicios a millones de usuarios, mejoraron notablemente, en un entorno donde no tenía competidores.

Eran tiempos en los que el país no se había abierto a la competencia en el ramo de las telecomunicaciones y para Slim fue un período de jauja en el que TELMEX pudo crecer con importantes inversiones de capital privado que le permitieron obtener utilidades muy apreciables.

En contraste Slim en su conferencia afirmó que TELMEX, los últimos 10 años ha operado con números rojos, que ha dejado de ser negocio, pero que aún así no piensa venderlo, ya que eso acordó hace tiempo con sus hijos. Es obvio que el ingeniero es un maestro para que lo perciban como un empresario cuyos éxitos en los negocios no son lo que muchos creen y que ha dado muchos beneficios al país y no sólo recibido contratos de parte del los gobiernos en turno.

Carlos Slim ha sido un empresario cercano a los distintos presidentes de la república y no se puede negar que también ha apoyado al desarrollo del país con inversiones en obras diversas y creando empleos en favor de un gran número de mexicanas y mexicanos. Desde luego, como buen empresario, siempre ha buscado hacer negocios que resulten rentables, con muy buen ojo para adquirir empresas aunque se encuentren en apuros financieros, pero con importante potencial para superarlos y convertirse en rentables. Es pues un empresario con gran visión y sentido social.

En su conferencia negó que sea un empresario consentido por el actual gobierno ya que, dijo, sólo ha recibido unos cuantos contratos para uno de los tramos de la construcción del tren maya, en cambio siempre ha apoyado al país reiterando que le ha dado mucho.

Aún cuando se ha reunido cerca de 20 veces con el Presidente López Obrador en lo que va del sexenio, se mostró bastante crítico al opinar contra la decisión de otorgar a los militares el manejo de negocios en donde el ejército no tiene experiencia, así como lo que llamó el fracaso de la política de seguridad que ha permitido que el crimen domine cada vez en más regiones. En este tema tan esencial para los mexicanos, el gobierno ha quedado a deber. Y en lo relativo al accidente de la línea 12 del metro, precisó que la causa nada tuvo que ver con fallas de origen si no por falta del mantenimiento periódico adecuado.

Sin duda, el que un empresario de la importancia de Carlos Slim se muestre crítico en temas tan esenciales, supone un claro mensaje que seguramente comparten la mayoría de los empresarios mexicanos ya que el ingeniero Slim, a falta de un ideólogo formal del sector privado, llena ese hueco con una voz mesurada que logra importante eco no sólo en su entorno de negocios sino también en las más altas esferas gubernamentales.

En las casi cuatro horas que duró su conferencia, se mostró abierto a todo tipo de preguntas, sin ejercer ningún tipo de censura a los medios, como debe ser el comportamiento de un verdadero líder seguro de sí mismo y tan influyente en el mundo de los negocios, que entiende a México como un país diverso, mosaico de culturas, cuya diversidad es la base de su desarrollo.

