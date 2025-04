Sobre los hipopótamos escobar

Supe sobre los hipopótamos de Pablo Escobar apenas en el 2009, a partir de que a 16 años de la muerte de su malandro “propietario” escaparon de la Hacienda Nápoles, el “palacio de recreo” y zoo particular que el referido montó en Doradal (Antioquia, Colombia), alojando lo mismo “toros de lidia” que fauna exótica como los 4 hipopótamos que importó, según, desde la mismita África, y que una vez en el abandono comenzaron a ocupar el cercano y maravilloso nicho ecológico que representa el Río Magdalena medio y sus cuencas, reproduciéndose sin control y por ello siendo declarados como “especie invasora”. PEPE, por cierto con legión de admiradores, fue el primer hipo que emprendió la huida, más poco le duró el gusto porque terminó ejecutado por elementos del ejército colombiano destinados a ese propósito. Tras el enojo social que provocó su violenta e inútil muerte las matanzas fueron suspendidas, dando inicio a una leyenda que ya les permite contabilizar un más-menos de 133 individuos que, obvio, están convertidos en un dolor de cabeza para esa zona colombiana.

Aprovechándose entonces de tan problemática circunstancia y de la buena fe de las personas, conmovidas ante su potencial sacrificio y los daños antropológicos letales que algunos han sufrido, surgió quien dentro de la más infame hipocresía… revestido, pues, a modo Madre Teresa, está solicitando apoyo social (porque económico asegura no necesitar… mmm… ¡qué extraño!) a través de la red Tik Tok, con el fin de que la gente presione para que le sean entregadas 70 de esas criaturas; 60 para enviar a India y el resto a México, a un lugar denominado Ostok del que es propietario, más abriendo con ello gran sospecha al no informar clara y puntualmente el origen del financiamiento de tan costoso traslado y mantenimiento, así como al omitir reconocer el enorme riesgo de vida que tendrían con ese movimiento, recordando que son completamente asilvestrados y que ya están muy bien organizados familiarmente al llevar ya casi 4 décadas sobreviviendo sin ayuda humana.

Quien aparece rogando (desgraciadamente con éxito) compartir su petición responde al nombre de Ernesto Zazueta Zazueta, de por sí i-nex-pli-ca-ble-men-te a la cabeza de la asociación civil que engloba zoológicos, acuarios y criaderos de la República Mexicana (AZCARM) y que con voz lisonjera y modito embaucador, cuestiona la negativa de entregarle los “hipopótamos invasores” que pretende dizque rescatar de la muerte, mandando unos a sabe Dios donde y para qué, y otros a instalación que presume como suya, ubicada en Sinaloa, movimiento que no se comprende del todo por cuanto en nuestro país hay muchos sobreviviendo el cautiverio bajo condiciones miserables… simplemente en el Zoológico San Juan de Aragón-CDMX… y porque por lo visto en el video no tiene recursos ni para construirle un estanque (¡ya ni mis difuntos patos caray!) a los tigres que dizque rescató hace un año del malogrado “Santuario BJWT” y que para refrescarse del endemoniado calor en la zona meten su enorme y hermosa tigridad en unas ¡palanganas! de las que sale el agua tan pronto ellos entran. Lo anterior, sin omitir que al menos una pareja ya reprodujo, siendo que ya no hay en todo el territorio nacional institución zoológica calificada para recibirlos dignamente. Apostándole entonces al desconocimiento de las personas, provoca su sensibilidad mostrando lacrimalmente imágenes de hipopótamos atropellados, tal como aquí vemos que seguido pasa con jaguares y otra fauna, allá por el sureste, donde a pronto el Tren Maya hará de las suyas en el tema, pero...

Lo interesante aquí es que alguien muy importante cuestiona como yo el movimiento. Se trata de Pat Craig, Director Ejecutivo de The Wild Animal Sanctuary (uno de los santuarios más grande y reconocido del mundo), con enorme y exitosa experiencia en rescates y traslados de fauna silvestre bajo situaciones límite, quien desde el pasado 27 de marzo advirtió por escrito las grandes inconveniencias e improcedencia del movimiento pretendido por Zazuetabis, ofreciendo al mismo tiempo apoyar la instalación de un verdadero santuario en el territorio que los HIPOPÓTAMOS ESCOBAR seleccionaron como hogar, lo que además de controlar su condición representaría un muy rentable atractivo turístico para las comunidades adyacentes. Para Pat el objeto del traslado obedece a pura ambición, exclusivamente a intereses monetarios, y yo agrego que incluso va más allá… Por algo Colombia mantiene su negativa a entregárselos, pese al mega problema que le representan.

Por favor, no compartamos escenarios ni situaciones que desconocemos. Investiguemos antes de enaltecer algo de lo que podríamos arrepentirnos. Este es el caso. Ya pasó con Eduardo Serio y BJWT.

