Taimada, tonto, ignorante o tapadera... ¿por cuál se irá la doña?

En el Municipio de Tizayuca, Hidalgo, tienen por completo otros principios para concebir y sancionar el maltrato y la crueldad hacia los compañeros animales no humanos, pese a presumir su presidente municipal, Susana Ángeles, ser casi la Madre Teresa del bienestar animal, pero… o la doña tan emperifollada se hace la excéntrica o es ignorante y/o mentirosa de capirote o de plano tapadera y cómplice, porque de otra forma no se entiende que al ser abordada por el asunto, durante conferencia banquetera negara hechos crudelísimos debidamente documentados contra unos perros arguyendo que las imágenes del intento de ahorcamiento a enorme lomito de manto dorado y el arrastre de otro color negro que hasta se iba orinado del miedo y que corrían a pasto por las redes sociales, habían sido sacadas de contexto… como si no se supiera que se trata de maldita costumbre histórica durante las razias. No conforme con su tentativa tergiversadora, todavía se dio el estúpido lujo de afirmar que ninguno de esos perritos había terminado muerto durante la captura, sino... ¡hágaseme el canijo favor!... hasta ser sacrificados normativamente y, lo peor vino cuando horas después y desde su mismísima área de comunicación la desmintieron emitiendo un COMUNICADO OFICIAL donde se aceptan los actos de manejo brutal sobre los animales como resultado de dar atención a denuncia ciudadana sobre conjeturada jauría que había atacado a otros animales de la zona (por supuesto sin acreditar pe-ri-cial-men-te lo expuesto), dado lo cual el gobierno municipal, o séase el que encabeza la negadora, había programado la redada de “dichos ejemplares a efecto de salvaguardar la integridad de los ciudadanos y del resto de animales” al tratarse, según, de individuos ferales, que va mi resto a que no lo eran y sí en cambio criaturas sociales y bien alimentadas y por lo tanto fáciles de atrapar, permitiéndoles tales características complacer a los supuestos quejosos con su desaparición. Pero ahí no paró el comunicado, que asimismo incluyó condena enérgica al uso excesivo de la fuerza en el ”método” empleado para la captura y por lo que se había tomado la determinación de suspender a los empleados involucrados en tanto que la Contraloría Municipal lleva a cabo las investigaciones pertinentes y se asignan (sic) responsabilidades. En conocimiento de que pueblo chico infierno grande y de que a tal razón en esas comunidades el que no es pariente es compadre, seguramente los infelices abusadores siguen cobrando nómina, sea sentaditos en alguna oficina o temporalmente sirviendo en el rastro municipal -por lo general la caja chica de los alcaldes, aunque ahora todo indica que del crimen organizado- donde fácil les será desplegar sus ansias de novilleros martirizando y matando animales, cuya atormentada carne se tragará esa población sin que les haga mella. Para esto…

Ha de saberse que la captura de marras y el evidente intento de ahorcamiento de uno de los guaguás salió a la luz pública porque al parecer por líos arrabaleros la fauna cautiva en el Tecuayán Bioparque Tizayuca (lugar donde sucedieron los hechos) fue desatendida al retirarse por acoso laboral el equipo médico veterinario centrado en su atención. Algunos animales murieron, entre ellos una leona de nombre LUCKY bajo resguardo oficial, más tema del que me ocuparé hasta tener datos certeros.

