Golpe de realidad para mexicanos deportados: sueldos hasta 10 veces menores que en EU; apoyos marginales aquí y allá

Hasta febrero del 2025, México recibió a 13,400 migrantes deportados de Estados Unidos, según cifras oficiales (Carlos Sánchez Colunga)

Las redadas que tiene en marcha el gobierno de Donald Trump no solo han generado gran temor entre los más de 12 millones de migrantes de origen mexicano que se encuentran en Estados Unidos, también tienen prendidas las alertas en México por el impacto social, económico y laboral que tendrá en nuestro país donde no solo no hay los empleos suficientes para reinsertar a quienes son deportados, sino que los sueldos son hasta 10 veces menores en comparación con lo que ganan en el vecino país.

En promedio un connacional en Estados Unidos gana tres veces más de lo que podrían percibir en México en términos nominales, (25,570 dólares anuales) pero hay sectores como la manufactura donde el diferencial de los salarios de mexicanos frente a sus pares en EE.UU. es de 2.8 dólares promedio por hora para los mexicanos y de 23.8 dólares promedio por hora para los estadounidenses, es decir, 10 veces más.

Según el estudio “Migración en México en tiempos de Trump: amenazas y subordinación”, elaborado por la organización, Signos Vitales integrado por personajes como María Amparo Casar Enrique Cárdenas, Julio Frenk, María Elena Morera, Federico Reyes Heroles, Lorenzo, las deportaciones de la administración Trump empiezan a agravar la situación en el país, pues tan solo hasta febrero del 2025, México recibió a 13,400 migrantes deportados, según cifras oficiales.

Los apoyos y programas sociales que se han creado para enfrentar esta situación por parte del actual gobierno son marginales y solo se limitan a difundir y promover los programas existentes, sin atender verdaderamente las necesidades específicas o urgentes de los mexicanos deportados.

De hecho, las famosas becas o ayudas como parte de la estrategia de repatriación de mexicanos retornados a través del programa “México te abraza” son a todas luces insuficientes y sin impacto real ante esta problemática , pues más de la mitad de los supuestos beneficiarios se han quedado sin acceder a esta ayuda gubernamental que otorga hasta 2 mil pesos para cubrir los gastos de traslado hacia sus comunidades.

En el arranque de la estrategia de repatriación se cuenta con 9 centros de atención desplegados en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

MIGRANTES DEPORTADOS SIN PROGRAMAS DE AYUDA

De acuerdo a un comunicado de la Secretaría de Bienestar hasta el 3 marzo de 2025 se habían entregado apenas 5,063 Tarjetas Bienestar Paisano a migrantes en los Centros de Atención instalados en el país mientras que la cifra de personas que requerirían este apoyo llegó a 10,485 mexicanos deportados desde febrero de 2025.

Es decir, tan solo hasta principios de marzo, más de 5 mil 420 mexicanos deportados o repatriados no lograron acceder a esta ayuda que creó el gobierno federal para este sector de mexicanos vulnerable en Estados Unidos.

Eso sin contar que el apoyo para los connacionales que están en Estados Unidos es marginal y solo se limita a ofrecimientos de asesoría legal gratuita y una plataforma móvil, que puede ser usada por los migrantes en caso de urgencia para acceder al Centro de Información y Asistencia de Personas Mexicanas (CIAM) (Gobierno de México que simplemente otorga teléfonos de emergencia de representaciones de México en el exterior, enlista los derechos de los migrantes y da información.

REGRESO EN MEDIO DE PRECARIEDAD LABORAL

El reporte de Signos Vitales advierte que uno de los tantos desafíos en México para incorporar laboralmente a los migrantes retornados son los niveles de pobreza, la precariedad laboral y los altos niveles de informalidad que existen en el país.

Con base en cifras oficiales, el documento asegura que hasta febrero de 2025 México recibió a 13,400 migrantes deportados.

Más de 12 millones de mexicanos que radican en Estados Unidos en riesgo por las redadas del gobierno de Trump (Especial)

Aunado a esto, los anuncios de las deportaciones masivas amenazan al menos a 12 millones de migrantes de origen mexicano en EE.UU.

En este contexto, hay evidencia de que la migración de retorno involuntaria puede influir en los ingresos y el empleo en México.

En cuanto a los salarios que se pagan en EE.UU., el Anuario de Migración y Remesas de BBVA (BBVA Research, 2024), reportó que el ingreso promedio de un inmigrante mexicano fue de 25,570 dólares anuales en 2023 por concepto de sueldos y salarios

Ello implica que en EE.UU. ganan tres veces más de lo que podrían percibir en México en términos nominales

CALL CENTER

Sin embargo, el retorno involuntario de miles de mexicanos los enfrenta a una realidad en su país: una nula movilidad ocupacional y social entre aquellos que llegan no solo a zonas rurales sino también a zonas urbanas con buen dominio del idioma inglés, y se insertan en trabajos precarios como los denominados “call centers”.

Esto en parte como resultado de que en el país se padecen la precariedad laboral, los bajos salarios, la desigualdad de género, así como la discriminación por edad, grupo étnico y condición social

Todo como un problema estructural que permea en la vida de los mexicanos dentro y en su retorno al país.