¡Tantita madre!

Y es que… discúlpeseme el uso tan repetido de la emotiva expresión a partir del título del presente texto, pero estoy que me llevan los mil demonios pues… ¿de qué carambas sirve entonces tanta ley si no se vigila su cumplimiento y se sanciona su infracción o en los casos de crueldad y maltrato se aplica rigurosamente la vía penal con castigos ejemplares para que de una vez por todas pare esto? Vemos atropellos por doquier ¿y?...

Y ahora, para colmo, de repente nos salen con el “descubrimiento” de un elefante africano llamado ANNIE, que supuestamente tiene (sobre)viviendo más-menos 9 años en un terregoso y descuidado predio ubicado en la carretera León-Lagos de Moreno, para peor, cercado con campers y tráileres desconchinflados o vaya a saberse su estado, pero eso sí, con un “cagadero” particular y en toda forma para una inmensa criatura a quien desde ese tiempo ni los delegados estatales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (ProFePA) en Jalisco y Guanajuato, ni ninguna otra autoridad federal o municipal habían detectado. Tras la experiencia con el CASO BENITO, esta vez rápidamente fueron atendidas las denuncias ciudadanas por la entidad a cargo de la nefasta Blanca Alicia Mendoza, comunicando que procedía el “aseguramiento precautorio” de la paquiderma en lo que se averigua su estatus administrativo y de bienestar. Esto es, su legal procedencia, su legal posesión, su registro y marcaje y si cuenta… va mi resto a que no… con Plan de Manejo autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SeMARNat). Igualmente se analizará si está correctamente alimentada y sanitariamente atendida bajo Trato Digno y Respetuoso, pero mientras ello transcurre, ¡claro!, tras el ÉXITO BENITO para pronto se apersonaron enviados de los zoológicos de Guadalajara, Jal. y de León, Gto., incluso este segundo con el respaldo de la presidenta municipal, ofreciendo sus servicios veterinarios e instalaciones para resguardarla. ANNIE luce noble, tranquila, dócil y obediente a la buena, aunque asimismo baja de carnes, pero con todo, incluida su soledad, ojalá su necesaria reubicación no se torne en un espectáculo entre influencers, rescatistas y expertos y se analice bien y con calma su traslado, más que nada por el entorno al que está acostumbrada. Un cambio brusco y sobre todo no definitivo podría no serle benéfico de sopetón. Está adaptada al manejo de quien responde al nombre de Aurelio Atayde, respaldado a su vez por personaje de nombre Héctor Jiménez o Giménez, que dijo ser el Representante Legal de la empresa circense de su representado, y mismo que aseguró que la elefante ya no les pertenece al haber sido donada a una “reserva” en Florida, EE.UU. Que los trámites respectivos están en curso… mjm… para enviarla a ese “santuario” especializado en estos paquidermos, pero ¡ojo!, referido también como atractivo turístico. Las redes sociales incluyeron fuertes reclamos por el maltrato, abandono y la supuesta mala y triste condición que guarda el animalón a razón de video que corre fuertemente en esos medios, enfocándose también muy rudamente contra una Procuradora que sin conocimiento, experiencia y recursos termina siempre forzada a entregar estos casos a quien encabeza la delincuencia de cuello blanco en la materia, pero que le coloca a la fauna silvestre emproblemada encajándola entre zoológicos, criaderos y acuarios cómplices, para después… ¿traficar con ella o sus descendientes o con ese favor? #tantitamadre…

Y para cerrar, tengo el caso de dos perritos atropellados por el METRO, quedando uno cercenado de sus 4 extremidades y sin recibir atención inmediata al impedirla improcedentemente el mismo personal del transporte colectivo. #tantitamadre… Continuaré más adelante con este tema a falta de espacio por hoy.

