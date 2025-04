Tiempos de oposición

La oposición política ha sido, desde hace varios años, una de mis mayores inquietudes académicas. Mi interés no estriba en la manifestación específica de un partido o grupo de oposición en determinado contexto político, sino más bien en el contenido de una categoría social y política fundamental para comprender al Estado y la democracia, el Estado de Derecho. En varias ocasiones, esta Cratología ha servido como espacio para plantear algunas cuestiones teóricas que facilitan la comprensión del contenido de un concepto que cada vez aparece más en las conversaciones cotidianas. De igual manera, en este espacio he analizado algunos aspectos particulares de la oposición política en México y la manera en que interactúa con el gobierno y con otras manifestaciones del poder.

En menos de 20 días el electorado mexicano definirá el destino político del país para los próximos seis años. Con la información que arrojan la mayoría de las encuestas podemos afirmar que es altamente probable que la elección presidencial sea ganada por Morena y que Claudia Sheinbaum sea la primera presidenta en la historia nacional. Algunos otros ejercicios demoscópicos señalan que la ventaja de la morenista no es tan grande como se piensa y que existe un porcentaje importante de personas que ocultan el verdadero sentido de su voto, por lo que Xóchitl Gálvez podría dar la sorpresa alzándose con el triunfo. A Jorge Álvarez Máynez ninguna encuesta o analista político le da oportunidad de triunfar. La elección será, al final del camino, una lucha entre dos opciones.

El nombre de la ganadora lo conoceremos, con enorme probabilidad, el domingo 2 de junio después de las 10 de la noche. En ese mismo momento, sabremos de qué tamaño fue la votación por cada una de las tres candidaturas. Si gana Xóchitl, su triunfo no será por más de cinco puntos. Si gana Claudia, su triunfo no rebasará los 15 puntos. En cualquier caso, Máynez no tendrá más de doce puntos. Los votos nulos rondarán, como suele suceder, alrededor del tres por ciento. Lo anterior implica que es altamente probable que un triunfo de Xóchitl la coloque rozando los 48 puntos y a Claudia los 45, en tanto que la victoria de Claudia podría implicar que alcance alrededor de 52 puntos y Xóchitl se quede con 40.

Las cifras que presento, producto de estimaciones personales a partir del pulso político y del análisis de la mayoría de las encuestas, permiten hacer dos afirmaciones ante y post de la elección. En el primer caso, estamos en un escenario en el que la actual oposición tiene frente a sí, por primera vez en la historia, la posibilidad de consolidar una candidatura única a partir de una declinación de quien ocupa el tercer sitio en las preferencias, a manera de una segunda vuelta. Esta posibilidad se planteó en este espacio a mediados de 2023 y, en una entrevista con Joaquín López-Dóriga, fue insinuada por Dante Delgado hace algunos meses. Hoy, a menos de 3 semanas de la elección, la idea vuelve a rondar a partir de declaraciones realizadas por el emecista Luis Donaldo Colosio Riojas.

Por lo que hace al contexto post electoral, queda claro que sin importar el nombre de quien resulta ganadora, la próxima presidenta de México enfrentará a la oposición más fuerte de nuestra historia. Bien sea el 40 por ciento de Xóchitl, bien sea el 45 por ciento de Claudia y probablemente entre seis y ocho de Máynez, nunca antes un segundo lugar habrá alcanzado una votación tan alta como la que obtendrá cualquiera de las dos candidatas y sus partidos. La oposición que resulte de la derrota electoral del próximo 2 de junio será la más poderosa, fuerte y numerosa que haya existido en nuestra historia político-partidista.

Por todo lo anterior, los próximos días, semanas y meses serán tiempos de oposición. Con las dificultades que ello pueda implicar para quien vaya a gobernar, una oposición como la que se avizora tendría que ser una buena noticia para la democracia. Esperemos que ahora y después de la jornada electoral, nuestras y nuestros políticos sepan estar a la altura.

Profesor y titular de la DGACO, UNAM

