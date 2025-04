Tras tocar el cielo pierden a su diosa

Este jueves quería iniciar el texto con un pequeño homenaje a un grande entre los grandes, que el pasado 14 de marzo se nos adelantó a cargo de fatídico cáncer. Me refiero al neerlandés Franciscus Bernardus Maria de Waal, mejor conocido por el nombre corto de Frans de Waal, “investigador especializado en psicología, primatología y etología”, que a los 76 años de vida tomó las de Villadiego tras dedicar gran parte de su existencia académica a compartirnos maravillosos conocimientos sobre el comportamiento de los primates, entre ellos los que estudió en Atlanta, EE.UU., motivo por el cual conocí a este Ig Nobel-2012 hace más de 20 años cuando gracias a mi compañero de vida que me lo regaló, pude dis-fru-tar enormemente la lectura de uno de sus mejores libros: CHIMPANZEE POLITICS, Power and sex among apes, donde la tribu de la fabulosa Big Mama me resultó fuera de serie. De hecho comenté en este espacio tal lectura e igualmente en el Monitor de José Gutiérrez Vivó, provocando no sólo la atención de mi querida Ikram Antaki sino la de varios funcionarios de la alta política mexicana interesadísimos en conseguir la publicación, para ese entonces agotada. QEPD, quien como científico descubrió que los chimpancés podían identificar a sus compañeros a partir de las fotografías de sus traseros. Eso, ni nosotros tan listos. En su paso por México, vía la UNAM-2018, impartió conferencia magistral dando severa lección de la subestimación que los animales dizque racionales tenemos hacia los compañeros de clasificación. En otro punto, asimismo quería comentar con la mayor de las alegrías pero a la vez con enorme preocupación, la decisión del condado Miami-Dade de cancelar el contrato que tenía con el otrora afamado Miami Seaquarium debido a la falta de bienestar en los mamíferos marinos, dando como plazo límite para que desalojen las instalaciones el próximo 21 de abril, lo que entonces obliga preguntar muy preocupadamente dónde y cómo terminarán esas criaturas (delfines, focas, leones marinos, nutrias, etc.), si a la vista pública y cobrando entradas eran capaces de mantenerlas mal. Por otro lado se dio una histórica resolución con millonaria sanción a quienes castraron al Osito 34… por cierto desaparecido públicamente… más asunto sobre el que habré de explayarme próximamente puesto que para hoy hay TEMA…

Al conocerse ayer la prematura muerte de la joven, intrépida y bravísima Elena Larrea, Fundadora de Cuacolandia, santuario ubicado en Atlixco, Puebla, dedicado al (verdadero) rescate y rehabilitación de equinos (y por ahí de la perrita ALTAGRACIA y algunos gatitos allegados por su cuenta y riesgo) bajo situaciones límite. A sus apenas 30 años de edad y con un fuerte compromiso con su vocación, dejó todo para dedicarse en cuerpo (literal) y alma a la defensa contra el abuso hacia caballos, burros y mulas, al grado de que habiendo fundado la organización apenas en el 2019, para el 3 de este marzo contaba ya con ¡350 equinos!, entre ellos MILA, abusada hasta la ignominia o el fantástico IGOR, su calca. De acuerdo a comunicado en su sitio de Ig, Elena perdió la vida por una trombosis, según otros mensajes… a consecuencia de intervención estética que por cierto no necesitaba, ya que además de entrona, calzonuda y efectiva era muy bonita, pero seguramente sintió la necesidad de mejorar su físico porque parte importante para sostener a tanta criaturita eran sus apariciones en la página Only Fans. Con ella van dos radicales protectoras dedicadas a la defensa de los cuacos que se marcharon tempranamente. La otra, Alejandra Alducin. El gobernador poblano, Sergio Salomón, informó que a través de su Secretaría de Medio Ambiente garantizarán el resguardo de los ejemplares huéspedes de @cuacolandia1, pero sólo los derivados de acciones del Instituto de Bienestar Animal de la entidad, y… ¿los otros?; claro, para los demás expuso politiqueramente que “brindarán la ayuda necesaria para seguir su ejemplo”. El de Elena. ¡Ajá! Siendo así, sólo veo en el horizonte a las esforzadas chicas de Seres Libres y a Tony Camil. ¿Será que podrían coordinarse entre ellas para encontrar el mejor destino para los huerfanitos Larrea? Entiendo que hay equipo detrás de Cuacolandia, pero difícilmente alguien destacará con las agallas, entrega, desparpajo y decisión de la fallecida, que sacó a todos esos equinos del infierno para darles un cielo que nunca hubieran imaginado.

